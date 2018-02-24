CarrefourSa 170 milyon TL’lik yatırım yapacak

CarrefourSA
, 2017 yılında operasyonel kârlılığını (FAVÖK) 126 milyon TL'ye yükseltti. 2017'yi 4.6 milyar TL ciro ile tamamladıklarını ifade eden CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, "FAVÖK öncesi kârlılığımızı 37 milyon lira zarardan 126 milyon liraya yükselttik. Bu yıl ayrıca yeni açılacak mağazalar da dahil 170 milyon TL yatırım hedefliyoruz" dedi.
CarrefourSa Satın Alma Direktörü Ayşin Işıkgece ise, Tarım Kredi Kooperatifi Eskişehir
üretim tesisleriyle yakın zamanda el sıkıştıklarını, kooperatifin sadece kendileri için üreteceği sütleri Koop markasıyla satmaya başlayacaklarını ifade etti.