Kuveytliler’in gözü sağlık ve eğitimde

Kuveyt Finance House Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk
Katılım Banka
sı Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzoug, Türkiye
ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü ve güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Türkiye'deki varlıklarını daha da büyütme stratejisi benimsediklerine vurgu yapan Al Marzoug, "Başka sektörlere de girmeyi planlıyoruz. Şu anda sigortacılık ve otomotiv leasing'i konusunda faaliyet gösteriyoruz. Türkiye ekonomisi konusunda oldukça iyimseriz. Sağlık ve eğitim yatırımlarını aramızda görüşüyoruz" dedi. 14 MİLYARLIK AKTİFİMİZ VAR
Türkiye'deki operasyonlarını da değerlendiren Al Marzoug, "Bizim İslami bir banka olarak finanse edebileceğimiz alanlar sağlık ve eğitim. Bu iki alanda fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz. Kuveyt Türk'te yüzde 64'lük payımız bulunuyor. 14 milyar dolarlık bir aktif var. İstanbul'da üçüncü köprünün de finansmanına katıldık. Türkiye'de yatırımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Kuveyt Türk'te 2017 sonunda toplanan fon büyüklüğü, 2016 sonuna göre yüzde 24.9 artarak 39.9 milyar TL olmuştu. Bankanın 2017 yılında net kârı bir önceki yıla göre yüzde 24.4 artarak 674 milyon TL'ye yükseldi. Toplam aktifleri 57.1 milyar TL, öz varlıkları ise 4.6 milyar TL olarak gerçekleşti. AVRUPA'YA YAYILACAK
Kuveyt
Türk'ün Almanya
'da açtığı banka üzerinden bölgede yayılmayı da planladıklarını söyleyen Al Marzoug, "Almanya'da Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak dört şubemiz var. Buradaki amacımız orada yaşayan Müslüman halka hizmet vermek. Aynı zamanda biz kendimize ahlaki değerleri öne alan bankacılık yapan bir grup olarak bakıyoruz. Bu nedenle hem Müslüman hem de Müslüman olmayanlara da hizmet veriyoruz. Almanya'daki iştirakimiz, diğer Avrupa ülkelerine açılmak için bizim için bir pasaport gibi. Banka şu ana kadar iyi performans sergiledi. Almanya'da büyümeyi ve aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine de yayılmayı düşünüyoruz" dedi.