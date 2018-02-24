Mesa Cadde’de 2 yılda % 45 prim hedefleniyor

Mesa, Aslan Yapı ve CABA ortaklığında Maltepe
'de hayata geçirilen, Mesa Cadde
Projesi'nde düğmeye basıldı. 253 bağımsız konut ile ticari alanları bir araya etiren projenin inşaat çalışmaları iki ay önce başlarken, Temmuz 2020'de tamamlanması öngörülüyor. FİYATLAR YÜKSELECEK
6 ile 16 kat arası yükseklikteki 4 blokun yer aldığı Mesa Cadde projesinde daireler 1+1'den 4+1'e kadar tip ve 76 ile 229 metrekare arasında değişiyor. Mesa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mert Boysanoğlu, ayrıcalıklı bir yapı inşa ettiklerini söyledi. Konut fiyatlarının şu an düşük olduğuna dikkat çeken Boysanoğlu, "Yatırımcıların bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Konut fiyatlarındaki yükselişi yılın ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız" diye konuştu. Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi ve Projeler Koordinatörü Mesut Arslan ise "Döviz kuruyla inşaat maliyetleri artsa da biz bunları satış fiyatlarına yansıtmadık. Projenin 2 sene sonra yüzde 45'in üzerinde prim yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Projenin dizaynını üstlenen İki Design Group Kurucu Ortağı Murat Kader de Türkiye'nin Avrupa'da konut satışında ikinci sırada yer aldığını ve hedefinin liderliğe çıkmak olduğunu ifade etti.