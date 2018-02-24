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Son Dakika Haberi: olanlara müjde... 60 aya çıkıyor!

Son dakika haberi... Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2018 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.2.2018 13:03
Son Dakika Haberi: Vergi borcu olanlara müjde... 60 aya çıkıyor!

Vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları, bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Bakanlar Kurulunun, "Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

60 AYA KADAR TAKSİTLENDİRECEK

Buna göre, vergiye uyumlu ve çok zor durumda olan mükelleflerin borçları bulundukları şartlara göre 60 aya kadar taksitlendirilebilecek. Taksitlendirilen borçların gecikme zammı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı, 1 Ocak 2018'den itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

"Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin Bakanlar Kurulunun kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu idarelerinin mali tablolarının, bu idarelerin kontrol ettikleri kurum ya da kuruluşların mali bilgileriyle konsolide edilerek hazırlanması, arsa ve binaların ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi, maddi ve maddi olmayan varlıklara değer düşüklüğü karşılığı ayrılabilmesi sağlandı.

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Son Dakika Haberi: Vergi borcu olanlara müjde... 60 aya çıkıyor!
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