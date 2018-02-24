Turkcell’den Akıllı Otopark dönemi

Turkcell ile Ericsson işbirliğinde Akıllı Otopark
Projesi hayata geçirildi. Proje, iOS ve Android ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Kullanıcılar araçlarından inmeden otopark alanlarına hızlı giriş-çıkış yapabiliyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz" dedi.