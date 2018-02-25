Dört koldan ezeli rekabet

Spor Toto Süper Lig
'de bugün oynanacak dev derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'ın rekabeti, sadece sahada değil, borsada ve mali tablolarda da hız kesmeden devam ediyor. Bu maçtan çıkacak sonuç, iki kulübün borsadaki hisselerine de yansıyacak. Şampiyonluk ihtimaline paralel olarak mali performanslara da etki edecek. BORSADA FENER ÖNDE
Fenerbahçe, borsadaki hisse performansında diğer kulüplere de son dönemde fark attı. Fenerbahçe'nin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 10, son üç ayda ise yüzde 19.6 değer kazanırken, piyasa değerinde de 1 milyar 66 milyon lira ile liderliği Beşiktaş'tan aldı. Aynı dönemlerde Beşiktaş hisseleri sırasıyla yüzde 6.3 ve yüzde 9 değer kaybetti. Beşiktaş'ın piyasa değeri 919.2 milyon liraya gerilerken, Galatasaray 658.8, Trabzonspor ise 225 milyon lirada kaldı. KARTAL GELİRDE UÇTU
Ezeli rakibine sadece borsada yenilen, Beşiktaş mali performans ve takım değerinde ise fark attı. Beşiktaş'ın takım değeri 96.3 milyon euro olarak gerçekleşirken, Fenerbahçe 75.3, Galatasaray 81.6, Trabzonspor ise 53.9 milyon euroda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde elde edilen başarılı sonuçların etkisiyle Beşiktaş'ın altı aylık geliri yüzde 48.5 artarak 416 milyon liraya çıkarken, Fenerbahçe'nin geliri ise yüzde 32 artarak 308 milyon TL oldu. Beşiktaş'ın zararı 3.9 milyon TL'de kalırken, Fenerbahçe 95.5 milyon TL rakibinden 25 kat fazla zarar etti. Fenerbahçe'nin borcu 1.7 milyar TL, Beşiktaş'ın 1.2 milyar TL oldu.