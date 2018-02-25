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lardan 10.4 milyar TL gelir

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2018
Köprü ve otoyollardan 10.4 milyar TL gelir
Hükümet ülke genelinde tünel, çalışmalarında hız kesmiyor. 2003-2017 yılları arasında 382 kilometre uzunluğunda 258 tünel yapan hükümet, yine aynı dönemde 245 kilometre uzunluğunda 2 bin 474 köprünün yapımını tamamlamıştı. Bu tünel ve köprülere yenilerinin eklenmesi için çalışmalar devam ederken, köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ise 15 yılda 10.4 milyar liraya ulaştı. "Ulaşılmadık yer bizim değildir" parolasıyla son yıllarda vatandaşın hizmetine çok sayıda köprü, otoyol ve tünel sunan hükümet, devletin kasasını da doldurdu. 2002 yılında köprü ve otoyollardan 182 milyon lira net gelir elde edilirken, bu rakam 2017'de 1 milyar 458 milyon liraya ulaştı.
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Köprü ve otoyollardan 10.4 milyar TL gelir
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