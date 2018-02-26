4.5 milyar $’lık yatırım

Yerli otomobil
in 5 babayiğidinden Zorlu Holding
, elektrikli otomobil
lerde kullanılan batarya üretimi için GSR Capital ile ortaklığa gitti. Buna göre yatırım maliyetini yarı yarıya üstlenecek iki şirket 2023'e kadar toplam 4.5 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yıl başlaması planlanan ve 5 yıl sonra tamamlanacak fabrika ve maden yatırımları ile 6 milyar dolarlık gelir, 4 bin kişilik istihdam ve 1.000 kişilik bir Ar-Ge merkezi hayata geçirilecek. Yerli oto da sırada
Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül "25 bin megawatt kapasiteli batarya fabrikasıyla 500 bin elektrikli araca batarya sağlayacağız" dedi. Yüngül, batarya satılacak 500 bin araç içinde yerli otomobilin de olabileceğini kaydetti. Bu yatırım ile Türkiye'nin pil üretiminde Avrupa'da tek büyük üretici konumuna yükseleceğini dile getiren Yüngül, "Ana sanayi olarak bu dönüşümün öncüsü oluyoruz. 3 yıldır pil teknolojisi üzerinde çalışıyoruz. 2018 içerisinde, Vestel'in Manisa
'daki tesislerinde batarya paketleme işleminin başlaması, ardından da 4 yılda yatırımın tamamlanması hedefleniyor" dedi. Pil üretimi için yeni bir fabrika kurulacağını ancak yerinin netleşmediğini belirten Yüngül, "Türkiye'yi bu dönüşümde Avrupa ve yakın coğrafyada en büyük üretim ve Ar-Ge merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin geleceği parlak
Capital Eş-başkanı Jianghua Su ise yatırım için neden Türkiye'yi seçtikleri ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye iyi bir yatırım ortamına ve kaliteli işgücüne sahip. Geleceğe yönelik sanayi dönüştürme, yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobil alanında makro gelişmeler gösteriyor. Ciddi bir nikel-kobalt madeni var. Dolayısıyla elektrikli otomobil konusunda geleceği parlak." GSR Capital ayrıca, Zorlu Holding'in grup şirketlerinden Meta Nikel'e yüzde 50 ortak olacak. Ortaklık kapsamında Gördes'te nikel sülfat ve kobalt sülfat üretimi başlayacak. Eskişehir
'de ise 20 bin tonluk nikel sülfat ve kobalt sülfat tesisi kurulacak. Her iki yerde kurulacak sülfürik asit fabrikalarıyla da bu alanda toplam satış rakamı 1 milyar dolar olacak.