Dünyada 3 milyon kişiye Türk lensi

VSY
Biyoteknoloji, Türkiye
'deki Ar-Ge merkezinde tasarladığı ve ürettiği göz içi lensleri ile 3 milyon kişiye ışık oldu. Son 8 yılda katarakt ameliyatları ile 3 milyon kişiye göz içi lensleri implante edildi. Dünyada 3 milyon kişi Türk göz içi lensi ile görüyor açıklamasını yapan VSY Biyoteknoloji Ceo'su Özge Altunbaş Göktekin, "Bu lensler yalnızca kataraktı gidermiyor, uzak, yakın, ve orta mesafelerde görüş özelliği ile gözlük bağımlılığına son veriyor" dedi. Lenslerin Almanya, Japonya, ve Güney Afrika başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında kullanıldığını belirten Göktekin, "Yerli imkânlarla üretilen göz içi lenslerimizi yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediyoruz" dedi. Misyonlarının, ileri teknolojiye sahip ürünler üreten global bir şirket olmak olduğunu anlatan Göktekin, 2018 hedeflerini şu şekilde aktardı: "Türkiye'de göz içi lenslerle ilgili pazarda yüzde 59'luk büyüme bekliyoruz. 2022'de şirket değerini 375 milyon avroya yükseltmeyi hedefliyoruz."