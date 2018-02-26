Huzurlu Marmara Güneşli’de 132 ay vade

Huzurlu İnşaat'ın, Güneşli'de hayata geçirdiği Huzurlu Marmara projesi alıcılarına cazip imkânlar sunuyor. Şirket, projede 132 ay vade, 2 bin TL'den başlayan taksitlerin yanı sıra kişiye özel ödeme planına da yer veriyor. Projede ayrıca 36 ay 0.29'dan başlayan oranlar ve kişiye özel esnek ödeme seçenekleri sunuluyor. 2+1 ve 3+1 daire tiplerinin yer aldığı projede, 289 daire ve 12 adet ticari alan bulunuyor. Daireler 135 metrekare ila 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Proje alanının yüzde 85'i peyzaja ayrılırken, 7/24 kameralı güvenlik hizmeti sunuluyor. Projede 340 araç kapasiteli kapalı otopark, spor salonu, sauna, yürüyüş parkurları ve yarı olimpik kapalı havuz bulunuyor. Metro'ya 100 metre, Atatürk Havalimanı
'na 5 dakika, TEM ve Basın Ekspres Otoyoluna ise kısa mesafede konumlanan Huzurlu Marmara Güneşli
, avantajlı lokasyonuyla dikkat çekiyor. Bu yıl içerisinde tamamlanacak olan Bakırköy-Halkalı Metrosuna yürüme mesafesinde konumlanan Huzurlu Marmara Güneşli, çevresinde bulunan toplu ulaşım araçları ile İstanbul'un her yerine kolay ulaşım imkânı sunuyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği Huzurlu Marmara Güneşli'de teslimler 2019'da yapılacak.