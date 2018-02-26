Sur Yapı’dan bölgeye 220 milyonluk yatırım

Sur Yapı
tarafından İstanbul
'un Avrupa Yakası
'nda Ispartakule'de 220 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen Bahçeyaka projesi Kanal İstanbul
'a yakın olma özelliği taşıyor. 21 dönüm arsa üzerinde 57 bin 200 metrekare toplam inşaat alanına sahip Bahçeyaka, 8 bloktan oluşuyor. Projede 327 adet konut ve 10 adet ticari ünite bulunuyor. Bahçeyaka Ispartakule'de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1'den oluşan 64 farklı tipte daire bulunuyor. Dairelerin büyüklükleri 52 ila 443 metrekare arasında değişiyor. Metroyla ulaşım imkânı
Kabataş, Mecidiyeköy, Gaziosmanpaşa, Mahmutbey - Halkalı, Ispartakule, Bahçeşehir hattında ulaşım imkânı sağlayacak olan yeni metro hattı da projeye ulaşım avantajı sağlayacak. Sağlık Kent, İstanbul Yeni Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de kolayca ulaşımın sağlandığı proje, Atatürk Havalimanı
'na da çok yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Çocuklu ailelerin favorisi
Bahçeyaka Projesi, dev çocuk parkıyla çocuklu ailelerin tercih ettiği proje oluyor. Projede şu ana kadar gerçekleşen satışların büyük bölümünü geniş aileler oluşturuyor. Projenin peyzajı da aileler tarafından beğeniyle karşılanıyor. Projede geniş balkonlu, üç cepheli daireler çok talep görüyor. Geniş yeşil alanları, planlan metro hattı ve Küçükçekmece gölü manzarası olan Bahçeyaka, özelliklerine Kanal İstanbul'a komşu olmayı katmış olacak. Projenin sosyal donatıları, yatay mimarisi, dev çocuk oyun alanı, geniş peyzajı ve meydanları dikkat çekiyor.