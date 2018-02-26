THY Dünya Kupası’na hazır

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY
, bu yıl uçmayı planlandığı yeni hatlardan ilkini açtı. THY'nin 121'inci ülkedeki 301'inci uçuş noktası Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown oldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu yıl Rusya'da Krasnodar, Ürdün
'de Akabe, Özbekistan'da Semerkant ile Afrika'da Komor Adaları'na uçmaya başlayacaklarını ifade etti. YENİ SÜRPRİZLERİMİZ OLACAK
Bilal Ekşi"2018 yılı çok iyi gittiği için yeni hatlar üzerinde arkadaşlarımız çalışıyor. Belki yeni sürprizlerimiz de olacak" diye konuştu. Ekşi şöyle devam etti: "2018'de keşke daha fazla uçağımız olsaydı deme noktasına geldik. Yeni uçak arıyoruz. Bunu bulabilirsek başka noktalara da uçma imkânımız olacak. 2018 yolcu dolulukları açısından ve finansal açıdan 2017'den de çok daha güzel geçecek. Bu yıl karlılık açısından rekorlar kırabileceğimiz bir yıl olabilir. Hakikaten ülkemiz çok iyi toparlandı. THY de buna paralel olarak çok iyi toparlandı. Şu anda uçaklarımızın hepsini kullanıyoruz." Rusya'da 14 Haziran'da Rusya ile S. Arabistan arasında açılış maçıyla başlayacak Dünya Kupası
için beklenen yolcu taleplerine yönelik çalışmalarla ilgili de bilgi veren Ekşi, "Zaten Rusya pazarı iyi gidiyor. Yüzde 20'lerde bir artışla gidiyor. Dünya Kupası'yla beraber oradaki doluluklarımız da çok olumlu etkilenecek. Maçların oynanacağı şehirlere tarifeli seferlerle yolcularımızı zaten taşıyacağız. En büyük gücümüz de o. Onun dışında da örneğin geçen hafta S. Arabistan'dan bir acente geldi; 'Ben 4 bin yolcuyu Rusya'ya taşımak istiyorum. Charter yapabilir misiniz?' diye. İki ülkeden de bunun için izin gerekiyor. Arkadaşlarımız inceliyor. Bu tür talepler süre yaklaştıkça artacak. Yani tarifeli seferde yer bulamayan veya tarifeli seferle gitmek istemeyenleri charter talepleri olacaktır" dedi. TÜRKİYE'NİN AFRİKA AÇILIMI PROJESİ DEVAM EDİYOR
Afrika'nın önümüzdeki 20 yılda en hızlı büyüyecek bölge olduğunu ifade eden Ekşi, Afrika'ya yatırım yapmanın THY'nin global havayolu olma vizyonu açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Ekşi, "Biz aynı zamanda Afrika'ya en çok uçan havayoluyuz. Artık 52 noktaya uçmaya başladık. Türkiye
'nin de Afrika'ya açılım projesi devam ediyor" dedi.