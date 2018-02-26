Urfa bölgenin üretim merkezi oluyor

Pınar Süt Şanlıurfa
Fabrikası'nı ziyaret eden Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba
üretim tesisini gezdi. Bakan Fakıbaba, "Şanlıurfa'ya fabrika yatırımı yapan Pınar Süt'e teşekkür ediyorum. Modern tesislerinde üretimle, istihdamla, ihracatla ülkemize katkı sağlıyorlar. Gıda, tarım ve hayvancılık olmazsa olmazımız. Biz bu sektörde başarılı olmak zorundayız" dedi. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı,"Hedefimiz Şanlıurfa fabrikamızın ihracatımızdaki rolünü arttırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak. Üreticilerimizle beraber çalışarak ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi. Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, ise "Türkiye süt ihracatının tek başına yüzde 20'sini gerçekleştiren Pınar Süt'ün Şanlıurfa Fabrikası üretim ve lojistik anlamda önemli bir üs konumunda" dedi.