“Bağımsız enerji halka karşı bir sorumluluktur”

Türkiye'nin enerji
ihtiyacını bağımsız enerjilerden karşılamayı halka karşı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Kalyon Enerji
CEO'su Murtaza Ata, "Türkiye enerji sektöründe tüm teknolojilerde olduğu gibi temiz enerji alanında da dışarıya bağımlılık var. Fakat son yıllarda ortaya konulan politikalar başarıyla gerçekleşiyor" dedi. YEKA
'ya olan özel sektör
ilgisine de vurgu yapan Ata, "Temiz enerji teknoloji dönüşümlerine ivme kazandıran projeler diğer ülkelere de örnek oluşturacak. Biz kalyon enerji olarak güneş santralinin yanı sıra güneş hücresi üretimine başladık. Hedefimiz güneş alanındaki yatırımlarımıza devam etmek" diye konuştu. Enerjide bağımsızlığın ülke bağımsızlığıyla eşdeğer olduğunu vurgulayan Ata, "Yenilenebilir kaynaklar bu yüzyılda bana göre Türkiye'nin attığı en önemli adımlardan biri. Güneş hücresi üreten fabrikamız sene sonunda üretime geçecek. Yenilenebilir enerjiyi üretecek teknolojilerin üretilmesini sağlayacak altyapı Türkiye'yi önemli bir ihracatçı yapacak. İnanılmaz boyutta hidrokarbon tüketmeye başladık. Ülkemizin enerji ihtiyacını bağımsız enerjilerden karşılamayı insanlarımıza karşı sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. ÖZEL SEKTÖR İLGİ GÖSTERDİ
Son yıllarda hidrokarbon kaynaklı enerjinin insanlar üzerindeki etkilerinin artması ve çözüm üretilmeye başlanmasının yenilenebilir enerjilere yönelttiğini belirten Ata, şöyle konuştu: "Yüksek maliyetler vardı. Son yıllarda bu 30 kat düştü. Bu da erişimde kolaylığı sağladı. Türkiye enerji sektörünün tüm teknolojilerde olduğu gibi temiz enerji alanında da dışarıya bağımlılığı var. Fakat son yıllarda ortaya konulan politikalar başarıyla gerçekleşiyor. Özellikle YEKA'ya özel sektör temsilcileri ilgi gösterdi. Temiz enerji teknoloji dönüşümlerine ivme kazandıran projeler diğer ülkelere de örnek oluşturacak. Son 1 yılda rüzgâr ve güneşte iki ihale ortaya çıktı ve başarılı olduk. Gördük ki sanayicimiz ve yatırımcımız hazır değil. Türk yatırımcısı için vakit geç değil ve yatırımlarını yapması gerekiyor. Dünya pazarını düşünerek ürün geliştirmek ve rekabet etmek zorundayız. Dolayısıyla biz güneş santralinin yanı sıra güneş hücresi üretimine başladık. Hedefimiz güneş alanındaki yatırımlarımıza devam etmek. Planlamamızı yaptık ve uzun vadede şirket olarak YEKA'ya ilgimiz devam edecek. Türkiye'de inanıyoruz ki tamamen kendimizin karşılayacağı bir üretim gerçekleşecek. Enerjide regülasyonlarda çok önemli yol aldık. Bundan sonra yapılması gereken finansman alanında çalışmalar yapmak." 2040'TA ENERJİ GÜNEŞTEN KARŞILANACAK
Ata, yenilenebilir başta olmak üzere enerjinin her alanıyla ilgilendiklerini de belirterek, "Türkiye'de 2040'lara geldiğimizde elektriğinin büyük bölümünü güneşten karşılanacak. O yüzden biz de güneş teknolojisinde daha fazla yatırım yapmaya hazırız. Hedefimiz güneş ve rüzgâr santral yatırımlarıyla büyümeye devam etmek, tabii bunların teknolojilerinin yurt içinde üretilmesini sağlayarak. Güneşte yatırım yapabileceğimiz birçok alan var" diye konuştu. Ata, güneş enerjisinde teknolojilerin 10 yılda tamamen değiştiğini ve Türkiye'nin de gelecek 5 yıl içinde teknoloji konusunda önemli bir aşama kaydedeceğini ifade etti. Depolama teknolojilerinin de kendileri için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Ata, özellikle güneşte orta vadede 200-300 megavatlık bir depolama kapasitesi kurarak üretimdeki dengesizliği de ortadan kaldırmayı planladıklarını ve bu teknolojilerin maliyetinin de 10 yıl içinde 6'da bir oranında düşmesinin beklendiğini söyledi.