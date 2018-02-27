Devler Turkuvaz zirvede buluştu

Turkuvaz Medya Grubu
'nun amiral markaları Sabah, aHaber, Takvim, Yeni Asır
ve Para dergisi, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde Türkiye
'nin 1'inci Enerji ve Maden Forumu'nu düzenledi. Beş panelde birbirinden farklı ve stratejik konular masaya yatırıldı. Enerji sektöründeki öngörülerin paylaşıldığı seminerlerde 2018 yılının birbirinden önemli atılımların yapılacağı kritik bir yıl olacağının altı çizildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açılış oturumuna katıldığı zirvenin ana teması ise "Fırsat Yılı 2018" olarak belirlendi. BEŞ FARKLI PANEL
Dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, Türkiye'nin sahip olduğu kaynakları ve kendisine has ihtiyaçlarını tanımlanmasına, bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için ulaşılması gereken hedefleri belirleyip bir yol haritası oluşturulmasına katkıda bulunan zirvede Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Albayrak ve sektörün önde gelen firmalarının yöneticileri de yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. SABAH gazetesinin uzman yazarları moderatörlüğünde sektörün temsilcileri "Yenilenebilir enerjide Türkiye modeli: teknoloji transferi ve YEKA modelinin geleceği", "Doğalgaz güvenliğinde yeni dönem ve LNG piyasası", "Enerji yatırımları finansmanı", "Türk madenciliğinde yeni model" gibi konuları tartıştı.
Sektörün önde gelen isimlerinin katılımı ile gerçekleşen forumun ana sponsorları Akfen Enerji, Boydak Enerji, Çalık Enerji, IC Holding, Limak Enerji, Sabancı Holding
, THY
ve Türk Telekom
oldu. Destekleyen diğer sponsorlar arasında ise Koza, Karadeniz Holding, Başkent Gaz, Başbakanlık Yatırım Ajansı, Enerya, FINA Enerji, Polyak Eynez ve Shell yer aldı. Doğalgaz güvenliği ile ilgili yapılacak panelin sponsoru ise İGDAŞ oldu.