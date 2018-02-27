Dışa bağımlılığı azaltacak hamle

Türk dış politikasının güçlü bir diplomasi ekseninde şekillenmesinin yolunun, enerji
de dışa bağımlılığın azaltılması ve sonrasında enerji ihtiyacını karşılamada kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktan geçtiğini belirten Boydak Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikası da bu amaç doğrultusunda geliştirildi" dedi. Politikada öne çıkan arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa eksenlerinin Türkiye
'nin enerji alanında daha iyi bir konuma gelebilmesi açısından yol gösterici olacağını belirten Ertekin, "Uygulanan bu politika, dışa bağımlılığı azaltmak için yapılmış büyük ve anlamlı bir hamledir" dedi. KAYNAK ÇEŞİTLİLİĞİNE GİDİLECEK
Enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacın artarak devam etmesiyle, arz güvenliğinin son yıllarda ithalatçı ülkelerin gündeminde ilk sıraya yükseldiğini belirten Ertekin, "Türkiye ekonomik büyümesini sürdürürken bir yandan da artan enerji talebini karşılamak adına politikalar geliştiriyor. Birçok sektörde kullanılan petrol ve doğalgaz ithalatının giderek artması enerji kaynaklarındaki dışa bağımlılığı artırıyor ve bu durum beraberinde Türkiye'yi arz güvenliğini sağlama noktasında yeni arayışlara itiyor. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında arz güvenliğinin sağlanması için atılacak adımlardan bir tanesi de kaynak çeşitliliğine gidilmesi olacaktır" diye konuştu. Geliştirilen politikalar çerçevesinde özellikle yerli kaynaklardan üretilen enerjinin artırılması konusunda çalışmalar yapıldığını, enerji kaynak çeşitlendirmesine gidilmesi ve ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması noktasında, yenilenebilir enerji alanında önemli aşamalar kaydedildiğini dile getiren Ertekin, "Bununla beraber doğalgaz alanında imza atılan büyük boru hattı projeleri, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) depolanması ile ilgili yapılan yatırımlar ve çalışmaları devam eden iki adet nükleer santral de Türkiye'nin arz güvenliği problemini ortadan kaldıracak çözümler olacaktır" diye konuştu. Yerlileştirme, yerli üretim ve Ar- Ge faaliyetleri ile enerji pazarında Türkiye'nin bir oyuncu olması için önünü açacak, iki önemli YEKA ihalesi yapıldığını dile getiren Ertekin, şunları söyledi: "Türkiye'ye rüzgâr ve güneş teknolojisinin transfer edilmesi ve sonrasında sağlıklı bir ekosistem oluşturularak yerli tedarik zinciri oluşturulması amaçlanıyor. Böylelikle hem beyaz ve mavi yakalara hem de yan sektörlere istihdam
sağlanılarak Türkiye'de önemli bir pazar gelişecek. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, hem santral yatırım maliyetlerinin düşmesi hem de YEKA' ların elektrik satış fiyatlarının düşük olması elektrik piyasası satış fiyatlarını da aşağı doğru çekecek." İSTİHDAM ARTIŞI SAĞLANMALI
Milli Enerji ve Maden Politikası'nın, Türkiye'yi bölgesel ve küresel ölçekte güçlü bir aktör haline getirebilmek adına tasarlandığını ifade eden Ertekin, enerji piyasalarının geliştirilmesi ve sektörde faaliyet gösteren kurumların yeniden yapılandırılması hedeflerine ulaşıldığı takdirde ülkenin küresel anlamda kuvvetli olacağını söyledi. Ertekin, Milli Enerji ve Maden Politikası'nın hayata geçirilerek enerji odaklı cari açığın düşürülmesi ve enerji sektörünün gelişmesine paralel olarak istihdam artışı sağlanması gerektiğinin de söyledi. HEDEF 2020'DE 502 MEGAVAT GÜÇ
2010-2014 yılları arasında 10 ayrı ilde bulunan enerji üretim santrallerini bünyelerine katarak enerji sektörü oyuncuları arasında yer aldıklarını, 2014'te İstanbul Silivri'de bulunan 45 megavat kurulu güce sahip Çanta RES projesini devreye alarak sektörün önemli oyunculardan biri olduklarını ifade eden Ertekin, "Portföyümüzde bulunan, 100 megavat kurulu güce sahip İstanbul'un Silivri ilçesinde kurulması planlanan Ömerli RES projesini ve İzmir'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde ve Manisa Merkez'de kurulması planlanan 80 megavat kurulu güce sahip Sibelres projesini 2020 yılına kadar devreye almayı planlıyoruz" bilgisini verdi. Güneş projeleriyle ilgili de konuşan Ertekin, "45 megavat kurulu güce sahip Van Arısu GES projesinin 2019 yılında, 23.4 megavat kurulu güce sahip Antalya
Akseki Büyükalan1 GES projesini ise 2020'de hayata geçirmeye odaklanmış durumdayız. 2020'nin sonuna kadar portföyümüzdeki projeleri hayata geçirip 502.75 megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.