Doğalgaz güvenliğinde yeni dönem başlıyor

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle düzenlenen "1. Türkiye Enerji ve Maden Forumu: Fırsat Yılı 2018", İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın açılışıyla gerçekleşti. Enerji konuları arasında en önemlilerden biri olan finans da masaya yatırılan başlıklar arasında yer aldı. Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik öneminin altını çizmek ve 2018 yılı içinde yükselen yatırım olanaklarını gündeme taşımak amacıyla düzenlenen etkinlikte, enerji piyasaları tüm açılarıyla değerlendirildi. 'Doğalgaz Arz Güvenliğinde Yeni Dönem ve LNG
Piyasası Paneli'nde konuşan Egegaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vizyoner adımlar atıyor. Geçmişe baktığımızda bu kadar kısa sürede geldiğimiz nokta çok önemli. Enerji sektörünün paydaşları olarak şuan burada olmak sektörümüz için çok güzel bir gelişme" dedi. Arz güvenliğinin etkin ve verimli yönetilmesi gereken bir konu olduğunun altını çizen Çolakoğlu, "Yaşadığımız coğrafyanın zorluklarının bilerek, elektriğin, doğalgazın kesildiği o dönemlere dönmemek için sektör olarak üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor" diye konuştu. ÜLKELER LNG'Yİ İTHAL EDİYOR
LNG piyasası ile ilgili görüşlerini anlatan Çolakoğlu, "Dünya LNG pazarı içinde spot LNG'nin payı bugün yüzde 20'lerde. Önümüzdeki yıllarda bu oran çok daha yukarılara çıkarak yüzde 40-50'lere varacak. Spot LNG, bugün en esnek yakıt olma yolunda hızla ilerliyor ve fiyatı da oldukça uygun. LNG, kısa bir süre önce sadece zengin ülkelerin kullanabileceği bir yakıtken şimdi bütün ülkeler ithal edebiliyor" dedi. Çolakoğlu, maliyet bazlı fiyatlamanın da önemine de dikkat çekerek, "LNG'yi en verimli şekilde tüketiciyle buluşturmak ve gazın boşa gitmemesini sağlamak her zaman ana hedeflerimizden biri olmalı. Rekabetteki yerimizi korumak, her zaman daha ileriye gitmek için sektör olarak hiçbir zaman oldum demeden, kendimizi sorgulamak çok önemli" ifadelerini kullandı.