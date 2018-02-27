Kara parayı Bank Asya aklamış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörlerinden olan ve TMSF'ye devredilip tasfiye edilen Bank Asya'nın üst düzey müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 33 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede, şüpheliler hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÜLEN YÖNETTİ

Şüpheliler arasında bankanın koordinatörlüğünü yapan Abdullah Çelik, muhasebe müdürlüğü görevinde bulunan Fuat Akgün gibi isimler yer aldı. Bankanın resmiyette kurucu ve yöneticileri başka olsa da eldeki bilgiler ve kurumsal mali raporlar bankanın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla kurulduğu, Gülen'in liderliğinde özellikle 2011 yılı ve sonrasında yönetildiği tespiti yer aldı. Örgütün bankayı kurmasındaki amacının ise suç gelirlerini aklanmak, muhafaza ve koordine etmek olduğu gösterildi.

PARA AKLADILAR

İddianamede ayrıca, Bank Asya'ya getirilen yüklü miktardaki kaynağı açıklanamayan paranın müşteri hesaplarına müşteriler bankada yokken yatırıldığı, bu şekilde yatırılan paranın ekonomik sisteme dahil edilerek bu hesaplar üzerinden yasallaştırıldığı belirlendi.

TEKOĞLU'NU KURTARDILAR

İddianamede, Nurettin Veren'in bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifadesi de yer aldı. Veren ifadesinde, Tahsin Tekoğlu'nun 1993'deTütün Bank tarafından fabrikalarına haciz konulduğu için iflas ettiğini ancak FETÖ'nün Tekoğlu'nu bir şekilde kurtardığını söyledi. Veren, "O dönem Eximbank kanalı ile kendisine sıfıra yakın faizle 15 yıl ödemesiz 74 milyon dolar verilerek önce Vakıfbank Mercan Şube'sine oradan da Bank Asya'ya aktarıldı. Bir çırpıda zengin bir işadamı yapılıp Bank Asya'nın Yönetim Kurulu Başkanlığına kadar yükseltildi" dedi.