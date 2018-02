KOBİ’de yeni trend dijital ekran oldu

SATIŞA

Teknoloji, dünyaya açılma noktasında her ölçekteki firmaya eşit imkânlar sunuyor. Dünyada 'digital signage' olarak bilinen, ' Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları' bu kapsamda son dönemin en hızlı büyüyen mecralarından biri oldu. Matbaadan lojistiğe kadar 20 ayrı kalemde maliyet avantajı sunan dijital reklam ekranları tek bir merkezden yönetilme imkânı da sunuyor. Digital Signage, internette bulunan bulut tabanlı tek bir merkez üzerinden yönetilebilen birçok ekran mantığına dayanıyor. Bulut tabanlı olması nedeniyle merkezi ortama tanımlanan ve dünyanın herhangi bir yerinde bulunan tanımlı bir ekrana rahatlıkla erişim sağlanıyor. Bu alanda geliştirdiği çözümleri 18 ülkeye satan Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın, "Başta KOBİ 'ler olmak üzere, her ölçekteki şirkete içerik yönetimini de içeren anahtar teslimi hizmetlerimizi eşit olarak veriyoruz" dedi. Sistemin yeni nesil bir iletişim aracı olduğunu vurgulayan Akın, "LED ekranlar afiş, poster gibi baskı maliyetlerini yüzde 40 azaltıyor" diye ekledi.Ekranların sunduğu yüksek çözünürlüklü hareketli grafik ve videoların dikkat çekip, müşterinin satın alma duygusunu teşvik ettiğini kaydeden Akın, "Yenilikçi zengin içerikli bir tanıtım platformuna kavuşan işletme sahibi, müşteriye sunacağı ileri teknolojiye sahip mağaza tasarımları sayesinde onları içeriye kolayca çekebilir" dedi. LED ekranların satışa olumlu etki yaptığını vurgulayan Akın konuyla ilgili yapılan araştırmadan şu sonuçların çıktığını söyledi: "Toplam satış hacminde yüzde 31,8'lik yükselişe neden olurken, tekrar satın almalarda da yüzde 32,8'lik artışlar getiriyor. LED ekranlar mağaza içi trafiği yüzde 32.8 artırıyor."LED ekranların şirketlerin sadece verimlilik ve marka bilinirliğini iyileştirmekle sınırlı olmadığı belirtiliyor. Bunların baskı tabanlı tanıtım malzemelerine kıyasla daha çevreci olduğu vurgulanıyor. Kâğıt afişler kullanıldıktan sonra çöpe gidiyor, ömürleri çok kısa. Uzmanlar, çevre söz konusu olduğunda basılı işleri sadece kâğıt israfıyla değil, doğaya bırakılan kimyasallar, mürekkepler, solventler ve yapışkanlarla birlikte ele alınması gerektiğini söylüyor.Türkiye ile birlikte 18 ülkede kurduğu 40 bini aşkın dijital yayın ve bilgilendirme ekranını tek merkezden yöneten Sistem 9, 350 kişiye istihdam sağlıyor. Hizmet verdiği alandaki başarıları dikkat çekince, yatırım fonu National Bank of Kuwait (NBK CAPITAL) hisselerinin yüzde 51'ni devraldı. Sistem 9 yönetimi, geçen yıl elde ettiği 30 milyon dolarlık cirosunu bu yıl yüzde 20 artırmayı hedefliyor.