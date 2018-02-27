Milli enerji bölgesel gücü artıracak

Milli Enerji
ve Maden Politikası'nın Türkiye
'nin dünya enerji sektöründe söz sahibi olmasını sağlayacağını belirten Karadeniz
Holding CEO'su Orhan Remzi Karadeniz, ülkenin gelecek planlaması açısından önemli bir atılım hamlesi olduğunu söyledi. Karadeniz, "Akdeniz ve Karadeniz'de yapılacak sondaj çalışmaları, ülkenin doğalgaz depolama kapasitesinin yükseltilmesi ve de güneş ile rüzgâr teknolojilerinde yerlileştirme yatırımları bu amacı destekleyici adımlardır. ��te yandan bu atılım ülkemizin bölgesel gücünü artırması açısından da büyük önem taşıyor" diye konuştu. YEKA HACMİ BÜYÜTTÜ
Enerjide kaynak çeşitliliğinin artmasıyla birlikte sıkıntıların aşılacağını vurgulayan Karadeniz, "Türkiye'nin en büyük problemi olan enerji ithalatındaki kaynak tedarik sıkıntısı, enerji kaynak çeşitliliği ve arz merkezlerinin artırılması ile aşılabilir. Son yıllarda yapılan FSRU yatırımları ile doğalgaz ithal ettiğimiz ülke sayısının artırılması, doğalgaz depolama tesis yatırımları ve yenilenebilir enerji ihaleleri arz güvenliği problemini ortadan kaldırmak için atılmış önemli adımlardır" ifadelerini kullandı. YEKA
ile küçük projeler bir araya getirilerek büyük hacimli projeler oluştuğunu vurgulayan Karadeniz, "YEKA yabancı yatırımcının ilgisini Türkiye'ye çekti. Yerli ekipman üretim şartı getirilerek güneş ile rüzgâr teknolojilerinde yerlileştirme yatırımlarının önü açıldı" dedi. Açık ihale yöntemi ile yapılan ihalelerin daha ekonomik olduğunu dile getiren Karadeniz, mevcut YEKDEM'den daha düşük fiyatlar ile projelerin gerçekleştirilmesinin sağlandığını söyledi. TEKNOLOJİ İHRAÇ EDİLMELİ
Enerjide küresel oyuncu olmanın teknolojik ekipman ihracatı ile gerçekleştirilebileceğini belirten Karadeniz, "Ülkeler artık farklı şekillerde de küresel sahnede önemli roller oynamaya başladı. Ülkemiz de sınırlı primer enerji kaynaklarına sahip olmakla beraber, başta anahtar transit ülke olarak yapılmış ve planlanan boru hatları ile arz ve talebi buluşturarak gerçek anlamda küresel bir oyuncu olmaya başladı. Bunun yanı sıra Türkiye, yurt dışına açılan yatırımcı ve girişimcilerinin sermaye ve bilgi birikimleri ile birçok ülkede enerji üretim ve dağıtım gibi alanlarda da etkin yer almaya başladı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin söz sahibi olmasını istiyoruz
Karadeniz Holding global markası Karpowership ile son 10 yıldır Türkiye'nin gücünü ve teknolojisini diğer ülkelere götürdüklerini belirten Karadeniz, şöyle konuştu: "Tasarımından, mühendisliğine, inşasından, işletilmesine tamamen bir Türkiye ürünü olan toplam gücü 3 bin megavata ulaşmış olan 15 enerji gemimizle bugün Asya, Afrika ve Ortadoğu'da elektrik üretmekteyiz. Katma değeri Türkiye'de yaratıp enerji gemilerimiz ile yurt dışına göndererek birçok ülkede elektrik üretiminde Türkiye'nin daha çok söz sahibi olmasını sağlıyoruz. Bugün Endonezya, Gana, Mozambik, Gambiya, Sierra Leone ve Lübnan gibi birçok ülkenin yüzde 15-30 oranındaki elektrik üretimlerini karşılamaktayız. Hali hazırda, Türk tersanelerinde inşa halinde olan 18 yeni enerji gemimizle gücümüzü 5 bin megavat üzerine çıkartarak Türkiye'nin gücünü dünyanın dört bir yanına götürmeye devam edeceğiz." Hedef global bir güç olmak
Karpowership'i daha çok ülkeye ve daha geniş coğrafyalara ulaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Karadeniz, şu sözleri söyledi: "Türkiye'nin sadece Avrupa ve Asya arasında bir köprü ülke olmaktan öte, okyanuslar ve kıtalar ötesine dostluk enerjisinin elini uzatan bir teknoloji ve enerji merkezi olması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu gayretimizle Milli Enerji politikalarımızı da desteklerken Türkiye'nin enerji projeleriyle de global bir güç olmasını sağlıyoruz." Yeni stratejiler büyümeyi hızlandıracak
Türkiye'nin enerji harici cari fazla verdiğini vurgulayan Karadeniz, "Ülkemiz net enerji ithal etmesine bağlı olarak kaynaklarını dışarı aktarma mecburiyetinde kalıyor. Yeni strateji yerlileştirmenin önünü açtığı için, yatırımların yurt içinde yapılmasını ve fon kaynaklarının yurtiçinde kalmasını sağlayarak ekonomik büyümeyi hızlandıracak ve istihdamı artıracak" diye konuştu. Türkiye'nin, uluslararası alanda dev oyuncuların, süper güçlerin, devletlerin kıyasıya rekabet ettiği enerji alanında yüksek katma değerli bir çözüm ürettiğinin altını çizen Karadeniz, "Birçok ülkenin temel ihtiyacını büyük oranlarda karşılamak adına arz güvenliği enerji tedariğinde bizi tercih etmeleri en büyük gurur kaynağımız oldu" dedi.