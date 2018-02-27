Sabancı’dan 5 milyarlık yatırım

Sabancı Holding
, 2017 finansal sonuçlarını ve bu yıla yönelik hedef ve projelerini Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı
ve CEO Mehmet Göçmen'in katıldığı basın toplantısı ile açıkladı. Buna göre holdingin 2017 yılı kombine net satışları yüzde 22 artışla 65 milyar 600 milyon TL, konsolide net kârı ise yüzde 31 artışla 3 milyar 481 milyon TL oldu. Kombine EBITDA'sı yüzde 34 artışla 15 milyar TL'ye çıkan Holding, bu yıl 5 milyar lira yatırım yapmayı planlıyor. BÜYÜME TRENDİ VAR
2017'nin büyüme trendine girilen bir dönem olduğunu söyleyen Güler Sabancı, şunları kaydetti: "Dünya ekonomisi 2017'de son 10 yılın en yüksek büyüme hızına ulaştı. Gelişmiş ülkelerde enflasyonun yükselmesi beklenirken, para politikalarının da kademeli olarak normalleşmesi gündemde. Son zamanlarda 'teknoloji fırsat mı, tehdit mi' tartışması fırsattan yana ağırlık kazandı. Tekno-iyimserlerlerin sayısı giderek artıyor. Bu grubun, yeni teknolojilerin artık verimlilik ve yeni iş modelleri üzerinde beklenen pozitif artışı tetiklediğini görüyor." YENİ NESLİN SABANCI'SI
2017'de Sabancı'nın stratejik yol haritasını tamamladıklarını ve uygulamaya başladıklarını ifade eden CEO Mehmet Göçmen ise şunları söyledi: "Stratejik yaklaşımla yönettiğimiz portföyümüzü gözden geçirdik ve şirketlerimizin rollerini yeniden tanımladık. Paydaşlarımız için uzun vadeli getiriyi ön plana çıkaracak yüksek performans kültürünün altapısını oluşturduk. Sabancı'yı 'Yeni Neslin Sabancı'sı" olarak ancak geçmişte bizi başarılı yapan değerlerimizden ödün vermeden, yeniden kurgulamaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada, dört ana temel üzerine oturan 'dinamik portföy yönetimi' anlayışıyla geleceğe bakıyoruz. Bu anlayış, 'mevcut işlerimizin dönüşümü, portföyün etkin yönetimi, mevcut işlerimizde teknoloji ve yeni pazarlara yatırım, dijitalleşme ve verinin yarattığı yeni iş alanlarına odaklanmadan' oluşuyor." Göçmen, 2018'de dağıtılacak temettü oranının 2017'nin yüzde 50 fazlası olacağını anlattı. ODAKTA TEKNOLOJİ VE DİJİTALLEŞME VAR
Dünyanın artık dijitalleşmenin üzerinde döndüğünü ve dijital devrim yaşandığını söyleyen Güler Sabancı, "Sanayi 4.0'dan yapay zekalara, big datadan, robotics'e olağanüstü bir dönüşümün içindeyiz. Bunun en büyük etkisi de sanayi ve üretimde görülüyor. Sektörler içiçe geçiyor, sınırlar kalkıyor ve yeniden tanımlanıyor. Böyle bir dünyada biz de Sabancı olarak yeni bir etap koşuyoruz. 'Yeni Neslin Sabancı'sı olarak tanımladığımız bu yeni vizyonda, elbette odağımızda teknoloji ve dijitalleşme var." TÜRKİYE'NİN İKİ KATI BÜYÜYECEK
2018 yılı hedeflerini de paylaşan Göçmen, "Şirketlerimizdeki veri analitiğine dayalı değer yaratan projeleri bu dönemde hayata geçirirken; mevcut iş kollarımıza ve teknolojiye yatırıma devam edeceğiz" dedi. Göçmen, bunun sonucunda, Türkiye'nin iki katı büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. KALBİMİZ ASKERLERİMİZLE
Afrin'de yürütülen harekâta da değinen Sabancı, "Kalplerimiz ülkemizin terörle haklı mücadelesi kapsamında yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu'nda görev yapan kahraman askerlerimizLe beraber atıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgemizde en yakın zamanda huzur ve kalıcı barışın tesis edilmesini yürekten temenni ediyoruz" dedi.