Sunar’dan fuar çıkarması

Ürettiği bitkisel sıvı yağ, nişasta, glikoz, un ve yem ürünleri ile 100'den fazla ülkeye ihracat
yapan Sunar Şirketleri, Dubai Gulfood Fuarı
'nda ürünlerini tanıttı. Yaklaşık 10 yıldır Dubai'de gerçekleşen Gulfood Fuar
ı'na katılım sağladıklarını belirten Sunar CEO'su Hasan Özkan, "Dünyanın en önemli fuar organizasyonlarından biri olan Gulfood'da yer almamız hem mevcut müşterilerimize bir güven telkin ediyor. Ayrıca yeni müşterilere ve yeni pazarlara açılmamıza da olanak sağlıyor" diye konuştu. Güçlü bir ihracat performansına sahip olduklarını belirten Özkan, "Türkiye'deki nişasta ihracatının yüzde 45'i, glikoz ihracatının yüzde 23'ü, mısır yağı ihracatının yüzde 60'ı şirketlerimize aittir. Bu başarıyı yakalamak için, 50'den fazla ülkeye ticari ziyaretler ve dünyadaki en prestijli 15 uluslararası ticaret fuarına katılım gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. DÜŞÜK KALORİLİ ÜRÜN
Ar-Ge yatırımları ve inovasyon çalışmalarının neticesinde Türkiye'de birer ilk olan düşük kalorili doğal tatlandırıcılar Sorbitol ve Maltitol'ü ürettiklerini vurgulayan Özkan, "Düşük glisemik indekse sahip olan Sorbitol ve Maltitol, diş çürümelerine yol açmayan tatlandırıcı özelliğe de sahip. Gıdada, ilaç endüstrisinde ve kozmetikte kullanılmak üzere üretilen Sunsorb Sorbitol şurubu, şekersiz çözeltiler için hacim verici ve etkili bir dengeleyici. Ağızda ferahlık hissi veren Sorbitol, son üründe viskoziteyi artırıyor, kullanıldığı ürünlerde ise kristalleşmeyi engelliyor" diye konuştu.
Türkiye'nin Sorbitol ve Maltitol gibi yüksek teknoloji ile üretilmesi mümkün ürünlerde ithalatçı konumdan, ihracatçı konuma geçmesini sağlıyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Özkan, "Düşük kalorili ve diyabetik ürünler olan Sorbitol ve Maltitol sağlıklı beslenmeyi hedefleyen, kalori kontrolü yapan kişiler için sağlıklı alternatifler sunuyor" dedi.