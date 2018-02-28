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’te işe başlıyor

Giriş Tarihi: 28.2.2018
Mozambik’te işe başlıyor

Limak Holding, 'teki çimento yatırımını tamamladı. 80 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen fabrikada, yılda 700 bin ton çimento üretimi gerçekleştirilecek. Öğütme ve paketleme sistemlerinin bulunduğu fabrikada üretilen çimentonun bir bölümü Mozambik iç pazarı için kullanılacak. Fabrikadan ayrıca, kıtasındaki diğer ülkelere de ihracat yapılacak. CEO'su Gültekin Aksüyek, fabrikanın Limak Çimento Grubu'nun öz kaynaklarıyla finanse edilen 50 milyon dolarlık yatırımla hayata geçtiğini belirtti. Aksüyek, "Bu fabrika, Mozambik'teki en büyük Türk yatırımı olduğu gibi, Mozambik'in de son dönemlerdeki en büyük yatırımlarından biri" dedi.

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Mozambik’te işe başlıyor
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