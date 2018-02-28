Rüzgâr YEKA’sında üretime 2020’de başlanacak

Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kalyon-Türkerler-Siemens Gamesa konsorsiyumu olarak rüzgâr enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kullanım hakkı sözleşmesini imzalandıklarını söyledi. 15 yıllık alım garantisi süresinin başladığını dile getiren Ata, "Türbin fabrikasının kurulumu iki yıl sürecek. İlk türbinler üretilir üretilmez elektrik üretimine başlayacağız. Bu da 2020'nin ilk çeyreğine denk geliyor. Sözleşmenin imzalanmasıyla 50 milyon dolarlık teminat mektubu işleme konuldu. 2022'nin ikinci çeyreğine kadar bin megavatı tamamlamış olacağız. Burada bin megavattan yıllık 4 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek" diye konuştu. Ata, santrallerin kurulacağı yerlerin belirlendiğini ve 3 ay içinde bölgelerin bakanlığa bildirileceğini kaydetti.

SIRADA FİNANS GÖRÜŞMELERİ VAR

"Söz konusu bölgelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en geç 8 ay içinde bu bölgelerle ilgili çalışmalarımıza başlamamız gerekiyor. Şu anda Trakya'da üç ayrı santralde 700 megavat, Sivas'ta 250 ve Eskişehir'de 50 megavat olmak üzere toplam bin megavatı tamamlamayı planlıyoruz" diyen Ata, bölgelerin ilan edilmesinin ardından yerli ve yabancı finans kuruluşlarıyla görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi.

1 MİLYAR $ YATIRIM YAPILACAK

Geçen yıl 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen YEKA ihalesine dünyanın en büyük türbin üreticilerinin de aralarında bulunduğu 8 konsorsiyum katılmış ve ihalede kilovatsaat başına 3.48 dolar/cent ile en düşük teklifi Kalyon-Türkerler-Siemens Gamesa konsorsiyumu vermişti. Konsorsiyumun sözleşme kapsamında 1 milyar doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor.