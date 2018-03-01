1 milyar $’lık yatırım 30 aya bitecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Cezayir'de müjdesini verdiği, Sonatrach ile Rönesans ve Bayegan'ın Adana Yumurtalık'ta ortaklaşa kuracağı 1 milyar dolarlık petrokimya tesisinin ayrıntıları belli olmaya başladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yatırım için 826 bin metrekarelik hazine arazisinin tahsisinin yapıldığını belirtirken, "Buranın 250 kişilik bir istihdam sağlayacağını düşünüyoruz. Yatırım 30 ay gibi kısa bir süre içinde hayata geçirilecek. Bu yatırımın yapılmasıyla yıllık yaklaşık 450 bin ton civarında polipropilen üretimi yapılacak. Bu, Türkiye
'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 25'ine denk gelmektedir" dedi. Yatırımın Türkiye'nin cari açığını aşağıya çekeceğine inandıklarını söyleyen Demirtaş, "Çünkü bu alanda Türkiye'nin yıllık yaklaşık 2 milyon ton ihtiyacı var. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum" mesajı verdi.