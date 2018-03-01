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Bugün İstanbul’da taksi ücreeri 1 lira

Akıllı telefonlar üzerinden taksi çağırma uygulamaları arasında yaşanan rekabet avantajlı kampanyaları da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirilen BiTaksi bugün İstanbul’da 1 ’lik seyahat kampanyasını devreye aldı.

Giriş Tarihi: 1.3.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 1.3.2018 11:44
Bugün İstanbul’da taksi ücretleri 1 lira

Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi'nin kullancıları, kampanya kapsamında sadece 1 'ye İstanbul'da yolculuk yapabilecek.

, kredi kartı ya da Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeden 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak. BKM Express'in de dahil olduğu bu kampanyadan tüm BiTaksi kullanıcıları yararlanabilecek.

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Bugün İstanbul’da taksi ücretleri 1 lira
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