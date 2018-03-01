Seramikte ihracat hedefi 1.1 milyar dolar

Türkiye Seramik Federasyonu (TSF
) Başkanı Erdem Çenesiz, geçen yıl 10 milyar lira ciro elde eden seramik sektörünün, 1 milyar dolar ihracat
yaptığını belirterek, "Bu yıl sektörün yüzde 10 büyüyerek 11 milyar dolarlık ciroya ulaşmasını bekliyoruz. İhracatta da beklentimiz yüzde 10 artışla 1.1 milyar dolara ulaşmak" dedi. 2017'nin son çeyrek verilerine göre, seramik sektörünün Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerle geçen yılın üçüncü çeyreğinde olduğu gibi yine ipi göğüslediğini vurgulayan Çenesiz, "Türkiye İhracat Katkı Endeksi
'nin 2017 yılı son çeyrek verilerine göre, 18 sanayi sektörü arasında inşaat seramikleri 22.33'lük oranla son çeyrekte de katkı oranı en yüksek sektör oldu. İnşaat seramiklerini 6.53 katkı oranıyla giyim eşyası ve 4.40 katkı oranıyla mobilya sektörü takip etti" diye konuştu. SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ YÜKSEK
İhracatın ithalattan yüksek olduğu sektörlerde rekabet gücünün yüksek olduğunu belirten Çenesiz, ülke ekonomisini geliştirecek ve ileriye götürecek sektörlerin bunlar olacağını söyledi. Dördüncü çeyrekte Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nde genel bir iyileşme görüldüğünü ifade eden Çenesiz, şunları söyledi: "İç pazarda genişleyen talep birçok sektörde ithalat ile karşılanıyor. Seramik sektörü iç piyasadaki talep artışının tamamına yakınını içerideki üretim ile karşılayabiliyor. Bunu yaparken aynı anda ihracatımızı da artırabilme gücüne sahibiz. Ekonomide ve inşaat sektöründe yaşanan hızlı büyümeye karşın inşaat seramikleri sanayi, hem iç talep artışını karşılamış hem ihracatını artırmış hem de ithalatını azalttı." 80 BİN ALICI GELİYOR
56'sı
yabancı 258'i yerli olmak üzere toplam 314 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açan UNICERA
'ya, 130 ülkeden 10 bin yabancı olmak üzere 80 bin alıcı bekleniyor. Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilirlik ve kaliteli üretimle büyüklüğünü 3 milyar dolara ulaştıran seramik sektörü, UNICERA ile gelecek dönemde önemli bir büyüme yakalayacağı İtalya
, İspanya
, ABD, Almanya
, Rusya
, Afrika
, Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedefliyor. Dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019'un trendlerinin belirleneceği fuar
, sektöre yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşiyor. Fuar, 3 Mart'a kadar devam edecek. Bu arada, fuar kapsamında yapılacak seminerlerde de İtalya, İspanya ve Almanya'dan gelen ödüllü tasarımcılar, deneyimlerini ve sektördeki yeni trendleri ziyaretçilerle paylaşacak.