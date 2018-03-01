Temassız kartlarda limit artık 90 lira

Bankalararası
Kart Merkezi (BKM
), temassız
kartl
arla yapılan işlemlerin limitinin artırıldığını duyurdu. 50 TL olan temassız şifresiz işlem limiti, 1 Mart 2018 itibarıyla 90 TL olacak. BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, "Temassız ödeme limitinin 90 liraya çıkmasıyla artık perakende, elektronik ve akaryakıt gibi sektörlerde de tüketicilere kolaylık sağlamasını bekliyoruz" dedi. BKM verilerine göre, 2016'da 31 milyon olan temassız kart sayısı, 2017'de yüzde 36 artarak 42 milyona yükseldi. Temassız işlem adedi 2016'da 45 milyondan 2017'de 88 milyona çıktı. Ortalama işlem tutarı ise 2014'te 11 TL iken 2017'de 26 TL'ye yükseldi. Bugün her 3 kart kabul noktasından 1'i temassız ödemeyi destekliyor.