Tepe Emlak’tan yeni proje

İstanbul'da Tepe Natilius'un yönetimini yapan Tepe Emlak Yatırım, Ankara'da da yeni projeye hazırlanıyor. Firma Çankaya'da 365 AVM
'nin yönetimini üstlenecek Tepe Emlak Yatırım, 1996 yılından itibaren AVM yönetimi, kiralama ve konsept danışmanlığı konularında birçok projeye imza atıyor. Firma, yönetimini yapmakta olduğu alışveriş merkezlerinde farklı, dikkat çeken mimari unsurlar oluşturuyor, hizmet kalitesini en üst seviyede tutuyor ve müşteri beklentilerine göre etkinlikler gerçekleştirerek fark yaratmaya devam ediyor. Bu değerle yaratılan İstanbul'daki Tepe Nautilus
, Ankara'da ise Bilkent Center/Bilkent Station, Tepe Prime Avenue ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı sektörün başarılı projeleri arasında yer alıyor. Tepe Emlak Yatırım 2018 yılında da AVM yönetimi ve kiralaması konusunda yeni projeleri bünyesine dahil etmeye devam ediyor. Ankara'da önemli bir lokasyon olan Çankaya'da yer alan 365 AVM'de artık Tepe Emlak Yatırım'ın yönetiminde başarılı projeler arasında yerini almaya hazırlanıyor.