5G’ye geçen öncü ülke olacağız

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, Barcelona'da düzenlenen GSMA Fuarı'na Türkiye'nin katılımını değerlendirerek, "2016'da 4.5G uygulamasına geçtikten sonra herkesin hedefi 2020'de 5G'ye geçmek oldu. 5G'ye geçen öncü ülkelerden olmak istiyoruz. Standart belirlemede de kural koyucu ülkelerden olalım" diye konuştu. GSM sektörünün Türkiye'de ciddi çalışmalar yaptığını belirten Arslan, "5G sürecinde de çok ciddi projeler ve ürünler geliştiriyorlar. Barselona'da bunu dünya pazarına sunduk" dedi. Arslan, "Türkiye bu konuda ciddi mesafe almış durumda. Eskiden başka ülkelerden destek isteyen, bilgilerini paylaşmalarını isteyen bir ülkeydik. Bugün tam tersine teknolojimizin ve geldiğimiz konunun hakkını veren konumdayız. Bizden destek isteyen ülkeler var. Bu bizi memnun ediyor ama şımartmaması gerek" diye konuştu. Bakan Arslan, hedeflerinin yıl sonuna kadar her türlü hizmeti e-devlet üzerinden verebilir hale gelmek olduğunu söyledi. 100 MİLYON $'LIK İHRACAT
Sektörün önünü açmak istediklerinin altını çizen Arslan, "Küçük ve orta ölçekli şirketlerimizin yazılım dahil 100 milyon dolara varan ürün ihraç ettiklerini gördük. Bu durum sektörün büyümesi, yerlileşmesi ve millileşmesi için verdiğimiz destekten kaynaklı" dedi.