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ta şubat rekoru

Yüzde 14.8 artarak 12.9 milyar dolara çıkan ta şubat rekoru kırıldı. 16 aydır sağlanan yükseliş ile 10 yılın en uzun artış trendi yakalandı

Giriş Tarihi: 2.3.2018
İhracatta şubat rekoru
Türkiye, Afrin Operasyonu nedeniyle kriz tellalığı yapanları hayal kırıklığına uğratarak ekonomide 2018'e de rekorlarla başladı. sayısında 1.5 milyon ile rekor kırılan, kurulan şirket sayısının yüzde 61 arttığı, enflasyonun ise yüzde 10.35 ile 6 ayın en düşük seviyesine gerilediği ocak ayının ardından, bir rekor da şubat ından geldi. Türkiye İhracatcılar Meclisi () verilerine göre ihracat şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.8 artarak 12 milyar 889 milyon dolara çıktı.

16 AYDIR ARTIYOR
İhracat tarihindeki en iyi şubat ayı performansı yakalanırken, iki aylık ihracat yüzde 12.8 artarak 25.3 milyar dolar, 12 aylık ihracat ise yüzde 11.1 artarak 159 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM Başkanı , Kasım 2016'dan bu yana, tam 16 aydır ihracatta artış açıkladıklarına dikkat çekerek, "Son 10 yıldır böyle uzun süreli bir artış temposunu sadece 2011-2012 yıllarında yakalamıştık" dedi. YÜKSEK FİYATTAN SATTIK
Büyükekşi, bu yılı ihracatta rekorlar yılı ilan ettiklerini ve 'daki 169 milyar doları aşarak 170 milyar doların üzerine çıkacaklarını söyledi. İhracatın miktar bazında yüzde 1.5 yükselişle 9.5 milyon tona çıktığını aktaran Büyükekşi, "İhracat, değer bazında yüzde 14.8 arttı. Yani aynı malı, daha yüksek fiyattan ihraç ettik" diye konuştu.

SANAYİDE ÜRETİM GÜÇLENİYOR
Büyümenin öncü göstergelerinden imalat sanayisi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) şubatta 55.6 ile sektörün güçlü büyümeyi sürdürdüğüne işaret etti. Endeks, imalat sektöründeki iyileşmenin devam ettiğini ve büyümenin üretimdeki güçlü artış ile desteklenerek Mart 2011'den beri gözlenen ikinci en güçlü büyümenin gerçekleştiğini gösterdi. IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan verilerde, yeni siparişler endeksi güçlü büyümenin korunduğuna işaret etti.
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İhracatta şubat rekoru
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