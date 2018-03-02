Vakıfbank’tan lirayla tahvil ihracına devam

Vakıfbank
, menkul kıymet ihraç programına 1 milyar liralık ipotek teminatlı ihraçla devam etti. Banka
son beş aydaki üçüncü ipotek teminatlı menkul kıymet ihracını gerçekleştirdi ve böylece toplamda 3.7 milyara ulaştı. Beş yıl vadeli 1 milyar liralık yeni işlem kapsamında Türkiye'nin ve bankanın uluslararası piyasalardaki kredibilitesinin yüksekliği bir kez daha kanıtlanmış oldu. İhraç hakkında değerlendirme yapan Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Bankacılık sektöründe kredi büyümesi TL krediler ağırlıklı olmasının da etkisiyle, sektörde TL kredilerinin mevduata oranı yüzde 150'ye yaklaştı" dedi. AMAÇ FAİZLERİ DÜŞÜRMEK
Banka olarak faizlerin genel seviyesini düşürmek amacıyla kaynak çeşitliliğine gittiklerini aktaran Özcan, şöyle konuştu: "TL kaynakların vadesini mevduat dışı ürünlerle uzatarak, mevduat ve krediler üzerindeki faiz baskısını azaltmaya çalışıyoruz. Tahvil programını en aktif kullanan banka olarak beş yıl vadeli, 1 milyar lira tutarında yeni bir ihraç gerçekleştirdik. Son beş ayda program kapsamında gerçekleştirdiğimiz üçüncü işlem ile yurt dışına gerçekleştirdiğimiz tahvil ihraçlarının büyüklüğü 3.7 milyar liraya ulaştı." MİLLİ EKONOMİNİN YANINDAKİ GÜÇ OLACAĞIZ
Özcan, ocakta gerçekleştirdikleri 650 milyon dolar tutarındaki ihracın, Vakıfbank'ın tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı işlem olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: "Zeytin Dalı Harekatı'nın dördüncü gününde gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracımıza, başta ABD olmak üzere uluslararası piyasalardan yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Dolar cinsi eurobond ve TL cinsi covered bond ihraçları dahil, yurt dışından uzun vade ve uygun maliyetlerle ülkemize getirdiğimiz fonun toplam büyüklüğü bugün itibarıyla 14 milyar dolar civarında. Bankamızın mevduat dışı yurt dışı kaynaklarının toplam bilançoya oranı yüzde 20. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz farklı borçlanma ürünleri ve araçları ile uzun vade ve uygun maliyetli fonlama faaliyetlerini sürdüreceğiz."