Çelik fırtına

Ticaret savaşını 2018 başından bu yana resmen başlatan ABD Başkanı Donald Trump, ana hedefi Çin başta olmak üzere tüm dünyayı karşısına alıyor. Trump'ın son hamlesiyle ABD önümüzdeki haftadan itibaren çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulayacak. Karardan en çok etkilenecek ülkeler Almanya ve İngiltere gibi müttefikleri ile Brezilya, Rusya ve Kanada olacak. Demir-çelik tarafında en çok etkilenecek ülkeler arasında ise Güney Kore ve Meksika var.

TÜRKİYE'NİN PAYI YÜZDE 7

ABD'nin ithalatındaki payda ilk sırada yüzde 16 ile Kanada bulunuyor. Onu yüzde 13'lük payla Brezilya izliyor. Güney Kore ise yüzde 10 ile üçüncü sırada. Türkiye'nin ABD ithalatındaki payı ise yüzde 7 düzeyinde. Türkiye bu oranla altıncı sırada. ABD'nin ilk 10 ülkeden ithal ettiği çeliğin toplam ithalatındaki payı ise yüzde 78 düzeyinde. Türkiye dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi ve 2017'de ABD'ye 1.12 milyar dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirdi. Türkiye'nin geçen yıl toplam demir-çelik ihracatı ise 8.25 milyar dolar oldu. ABD'ye çelik ihracatı 2017'de bir önceki yıla göre miktarda yüzde 22.5 düşüşle 1.83 milyon tona geriledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, ithal ettikleri çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaklarını açıklaması borsaları da sarstı. Wall Street'te ilk etapta yüzde 2'lere yakın bir düşüş olurken dün de açılışta yüzde .. değer kaybı gözlendi. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de kararın Çin'e etkisinin sınırlı olacağını öngördü. Şirketten yapılan açıklamada, "Çin'in çelik piyasasının 2018'de istikrarlı sürmesini bekliyoruz" denildi. Asya Borsaları da Trump'ın açıklamalarıyla büyük düşüşler yaşadı. Nikkei yüzde 2.5, Shanghai ise yüzde 0.59 düştü. Hong Kong Borsası HSI yüzde 1.48 kayıpla günü kapattı. Avrupa'da da düşüşler yüzde 1-2 bandında seyretti. Almanya'da DAX endeksi altı ayın en düşük seviyesini gördü. ABD otomotiv hisseleri de yüzde 4 kayıp yaşadı.

TOYOTA : FİYAT ARTIŞINA NEDEN OLUR

Toyota , ABD Başkanı'nın kararının otomobil üreticilerini, tedarikçileri ve tüketicileri olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Firma, bunun ABD piyasalarında ve otomotiv sektöründe fiyatları yukarı çekebileceği mesajını da verdi. Japon otomobil devi Toyota'nın hisselerinde yüzde 2'den fazla, Nippon Steel'in hisselerinde de yüzde 4'ten fazla değer kaybı oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ'ND EN SERT TEPKİ

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, kararın Avrupa'da binlerce kişinin işini kaybetme riskini doğuracağını belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise bu kararın, binlerce Avrupalının işini riske atacağını söyleyerek, çıkarlarını savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceklerini açıkladı.

EN ÇOK ABD'YE ZARAR VERİR

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanacak gümrük vergilerini "En çok ABD'deki sanayiciler olumsuz etkilenecek. Bunun vasıtasıyla da Amerikan halkı zarar görecek" sözleriyle değerlendirdi. Ekinci, ABD'ye çelik ihraç eden Türkiye için etkisinin makul seviyede olacağının altını çizdi. ABD'de demir-çelik yatırımları olan Borusan Holding'in CEO'su Agah Uğur da "2017'de 600 milyon dolar ciro ABD'ye satışlarımızdan geldi. Bu cironun 220-230 milyon doları ABD'deki fabrikamızdan. Bu karar 2018'de bizim için önemli bir kayıp yaratmayacak. Türkiye"ye de pek olumsuz etki olmaz" yorumunu yaptı.

ÇİN

Çin'in bu karar çok fazla etkilemese de daha önce tepki olarak ABD'den soya ithalatını sınırlama tehdidini işleme koyabileceği belirtiliyor.

KANADA

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, "Kanada ticaret çıkarlarını ve işçilerini savunmak için gereken tedbirleri alacaktır" dedi.

BREZİLYA

Brezilya Sanayi Bakanlığı, Brezilya'nın gümrük vergilerine ilişkin tek başına ya da diğer ülkelerle ortaklaşa hareket etmeyi düşündüğünü söyledi.

ALMANYA

Alman Çelik Birliği, Trump'ın Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Birlik, AB'nin misilleme yapmasını istedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Komisyonu, "Trump'ın tariflerine karşı saldırıya geçeceğiz" değerlendirmesi yaparken 'karşı tedbirler' alınacağının altı çizildi.

İSVEÇ

İsveçli Electrolux firması bu kararın ardından ABD'de yapmayı düşündüğü 250 milyon euroluk mutfak aletleri yatırımını durdurdu.