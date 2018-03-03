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’den Katar’a savunma yatırımı

Türk-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Kalsın, iki ülke arasındaki dostluğun askeri alanda yatırım getirdiğini söyledi. Kalsın, “Katar’da iki ülkenin ortaklığıyla savunma gereçleriyle ilgili fabrika kuruluyor” dedi

İBRAHİM ACAR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2018
Türkiye’den Katar’a savunma yatırımı

Katar'la arasında yaşanan bahar havası yeni yatırımları art arda getiriyor. Katar Türkiye'de yaptığı yatırımlara hız verirken, Türkiye de bu ülkede ortak fabrika kuruyor. Katar'da askeri üs kuran Türkiye, hem üste görev yapan askerler hem de Katar ordusunun kullanacağı ürünleri üretmek üzere kolları sıvadı. Geçtiğimiz günlerde Katar'a giden İstanbul Ticaret Odası ve DEİK Türk-Katar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kalsın, Türkiye'nin Katar'da savunma alanında bir fabrika kurmak için çalışmaya başladığını söyledi. Katar Emiri Al Sani'nin özel direktifiyle ülkede Türk firmalarının tercih edilmeye başlandığını söyleyen Kalsın, " ve Katar Emiri'nin çok yakın dostlukları var. Bu da her iki ülke ekonomisine yarıyor" dedi. Türk firmalarının Katar'da şu ana kadar 15 milyar dolarlık altyapı projesi işi aldığını belirten Kalsın, "İmza aşamasında birçok proje var. Köprü, otoyol ya da büyük tesislerle ilgili görüşmeler son aşamada" diye konuştu.

BİREBİR GÖRÜŞME DAHA YARARLI OLUR
Katar gibi ülkelerde fuar organizasyonlarının birebir görüşme imkânı sağladığını anlatan Murat Kalsın, şöyle devam etti: "Katar'a son yaptığımız ziyarette Türkiye'ye çok yoğun bir ilgi vardı. Türk ihraç ürünleri fuarı yapıldı. Ama asıl işbirliğinin ikili görüşmelerle ticaret odaları ve dernekler kanalıyla yapılması gerektiğini gördük. Benim bu alandaki görüşüm, siyasilerle yapılan toplantılara işadamlarının da dahil edilmesi."

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Türkiye’den Katar’a savunma yatırımı
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