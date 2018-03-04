Havalimanına yabancı dil bilen taksici geliyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 29 Ekim'de açılacak olan dünyanın en büyük havalimanı öncesinde sivil havacılık terminalleri ve burada faaliyet gösteren işletmelere yönelik standartları sil baştan belirledi. İşletmeciler bugünden itibaren bir yıl içinde öngörülen şartları yerine getirmek zorunda olacak. Buralar Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yılda en az bir kez denetlenerek. Yönetmelikte taksi duraklarıyla ilgili düzenlemeye gidildi. Buna göre yolcularla iletişimin üst düzeyde sağlanması amacıyla durakta en az bir yabancı dil
bilen personel bulundurulması zorunlu olacak. Taksi duraklarına şoförlerin isimleri ve fotoğraflarının görünür şekilde asılması sağlanacak. Havalimanlarının en tepki çeken konularından olan işletmelerin fiyat tarifeleri ile ilgili de bir düzenleme yapıldı. Ücret tarifeleri ile ilgili şikâyetler havalimanı işletmecilerine yapılabilecek.
Ülke itibarının olumsuz etkilendiğinin ve yolcu haklarına aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde işletmelerin faaliyeti durdurulabilecek.