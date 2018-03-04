Patronlardan güçbirliği projesi

Türk işadamları yeni nesil işbirliklerine imza atmaya başladı. Yeni iş fırsatlarının iletişim ve pazarlama yapmadan olmayacağının farkına varan patronlar, sabah 06.30'da toplanarak tamamen hedef odaklı görüşmeler yapıyor. Yurtdışında da örnekleri bulunan bu model Patronlar Platformu adı altında İstanbul'da kuruldu. Platform, Gaziantep, Ankara ve Kayseri'de şubeler açacak.

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120 patronun kurduğu ve üyeliğin referansla olduğu Patronlar Platformu'nun Başkanı Abdullah Küçükoğlu, "Toplantılar sabah 06.30'da başlıyor. Ankara'dan bile gelenler var. Amacımız, yapmış olduğumuz işleri bir havuzda toplamak. Ben üyemin kaç işadamı tanıdığını biliyorum, işimiz düştüğünde birbirimizi arıyoruz. Örneğin, Küba'da uçağını kaçıran bir üyemize Platform sayesinde yarım saatte uçak ayarlandı. Ya da bir üyemiz Afrika'ya ihracat yaptı" diye konuştu. Platformun üyeleri kadar güçlü olacağı kavramından yola çıktıklarını söyleyen Küçükoğlu, "Buradaki temel mantık aslında hepimizin hayatın her alanında birbirine ihtiyacımız olması. Herkesin telefon defterinde en az bin kişi bulunuyor. 120 kişinin ayrı ayrı tanıdığı bu bin kişi, herkesin tanıdığı oluyor" dedi. Platformun yeni yatırım fırsatları da yarattığını söyleyen Küçükoğlu, "Hollandalı Peter Speak isminde yenilenebilir enerji konusunda çalışan bir üyemiz var. Bize bir sunum yaptı. Bir enerji şirketi kurma kararı aldık. Buna herkesin ortak olmasını hedefliyoruz. Küçük birikimlerle, büyük yatırımlar yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

ŞU ANA KADAR TALEBİ KARŞILANAMAYAN OLMADI

Platformun 1 yıldır faaliyette olduğunu söyleyen Abdullah Küçükoğlu, "Üyeler arasında 50 milyon liraya yakın ticaret oluştu" dedi. İşleyiş hakkında da bilgi veren Küçükoğlu, şöyle konuştu: "Her Çarşamba 6.30'da toplanıyoruz. Ayda bir kez de ayın konuğu oluyor. Sayı çok olduğu için iki grup halinde toplantı yapıyoruz. Bir tanesi çarşamba günleri 6.30'da Huma Otel'de, ikincisi perşembe Cevahir'de toplanıyor. Herkesin 1 dakikalık sunum hakkı var. Üyelerin 1 tane de spesifik isteği oluyor. Talep genellikle bir şirketin yetkilisine ulaşak yönünde oluyor. Özel nokta atışı istekler gelsin istiyoruz. Şu ana kadar talebi karşılanamayan üye olmadı." Katılımcıların otel kirası ve kahvaltı giderlerini paylaştığını söyleyen Küçükoğlu, platform üyesi şirketlerin birbirlerine özel indirimler yaptığını da sözlerine ekledi.