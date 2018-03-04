Türkiye’yi güvenli liman görüyoruz

Dünyanın ikinci büyük kablo şirketi Çinli ZTT Grup, Bursa, Bilecik, Eskişehir'de üç mevcut kablo fabrikasını satın alarak Türkiye'ye giriş yaptı. Firma ilk etapta 65 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Bu rakamı iki yılda 110 milyon dolara çıkaracak. Ankara'da lansman düzenleyen şirketin CEO'su Ryan Shi, Bilecik, Eskişehir, Gemlik'te satın aldıkları fabrikaların kapasitelerini artıracaklarını belirterek, "Buralarda 300 kişi çalışıyor. İstihdam sayısını 500'e çıkaracağız. 20-25 kişilik de bir mühendis kadrosu oluşturacağız" dedi.

ÖZKAYNAKLA YAPACAK

?Enerji ve telekomünikasyon hizmeti için kullanılan deniz altı elektrik iletim kablolarının üretimini de Türkiye'de yapmak istediklerini kaydeden Shi, "Çevresindeki birçok jeopolitik krize rağmen, Türkiye'yi yatırım anlamında güvenli liman olarak görüyoruz. Türkiye'nin bölgedeki gücünden şüphe duymuyoruz. Bu bağlamda yatırımları geliştirme, sürdürme ya da sıfırdan yatırım yapma gibi konularda endişemiz yok" diye konuştu. Elektrik iletiminde kullanılan ekstra yüksek voltaj türü kabloların Türkiye'de üretilmesi için adım attıklarını söyleyen Shi, yatırımları kendi özkaynaklarıyla yapacaklarını da vurguladı. Şirketin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Bölge Müdürü Lary Gu ise Türkiye'ye yapacakları yatırımla teknolojiye bağı daha da artıracaklarını belirtti. ZTT Grup'un Türkiye'deki faaliyetlerinin danışmanlığını yapan SmartGrowth'un Başkanı Erhan Durmaz da şirketin, Türkiye'de kablo ihalelerine girmek için 350 milyon dolar ayırdığını da belirtti.