25 bin terör mağduru evine kavuşuyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) Başkanı Ergün Turan, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi
'nde terörden dolayı yıkılan ve tahrip olan binaların yerine planlanan 25 bin konut bu yıl tamamlanacak ve çok büyük oranda hak sahiplerine teslim edilecek" dedi. Terör saldırıları sonucu yıkım kararı alınan ya da hasar alan konut, cami, okul ve kamu binaların yerine de TOKİ tarafından bölgede adeta yeni kentler inşa ediliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'nin terörden etkilenen Güneydoğu Bölgesi için proje hazırladığı anlatan Turan, şöyle konuştu: "Mardin
Nusaybin'de, Şırnak
merkez, İdil, Silopi
ve Cizre'de, Hakkari Yüksekova
'da, Diyarbakır
merkezde 25 bin konutun inşaatı devam ediyor. Konutlar bu yıl tamamlanacak ve çok büyük oranda hak sahiplerine teslim edilecek." Bölgede 150 bin nüfusu barındıracak kent inşa ettiklerine dikkati çeken Turan, "Bu, devletimiz açısından gurur verici bir hadise. Bölgede çok modern yeni şehirler inşa ediliyor. Görüntüleriyle duygulandıracak, gurur verecek yeni şehirler inşa ediyoruz." dedi. Konutların bölgenin şartlarına göre planlandığını dile getiren Turan, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının en iyi karşılanacağını kaydetti.