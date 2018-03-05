Sanayi, bankaları 5 yılda 10’a katladı

Türkiye'nin büyüme hikâyesinin başrolünde yer alan sanayi sektörü, son beş yılda borsayı da sırtladı. Borsa İstanbul'da endeksin yüzde 49.5 yükseldiği 31 Aralık 2012'den bu yana, bankacılık endeksindeki artış yüzde 10.8'de kalırken, sanayi endeksi yüzde 103 değer kazandı.

BORSANIN İKİ KATI

Aynı dönemde BIST-100 Endeksi'ndeki artış ise yüzde 49.5 olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksini artışta 10'a katlayan sanayi endeksinde yer alan hisseler yatırımcısını adeta ihya etti. Son 5 yılda Sasa yüzde bin 624, Aselsan yüzde 667, Ereğli yüzde 604 değer kazandı. Türkiye ekonomisinin 2017'deki hızlı büyümesi, sanayi sektörünün kârlılığına olumlu yansıdı. Savunma sanayisinde atılan hamlelerin etkisiyle Aselsan'ın 2012'de 306 milyon TL olan net kârı, 2017'de 1.4 milyar liraya ulaştı. Emlak GYO'nun 523 milyondan 1.7 milyara, Erdemir'in 450 milyondan 3.8 milyar liraya, Ford Otosan'ın 684 milyondan 1.5 milyara, İsdemir'in 164 milyondan 2.4 milyara fırladı.

YATIRIMCI DERS ALMALI

Sanayi sektörünün borsada da büyümeyi yüklendiğini belirten Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, "Buradan yatırımcıya ders çıkıyor. Finansal geliri olan şirketlerin yerine sanayi tercih edilmeli" dedi.