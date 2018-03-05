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’tan ’ye otomobil vergisi tehdidi

Giriş Tarihi: 5.3.2018
Trump’tan AB’ye otomobil vergisi tehdidi
D, çelik ve alüminyum ihracatına getirdiği yeni vergilere tepki gösteren AB ülkelerine, şimdi de Avrupa'dan ihraç edilen otomobillere ek vergi getirmeyi dillendirmeye başladı. AB ülkelerinin çelik ve alüminyum ihracatına getirilen ek vergilere tepki olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in, "Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz. Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız" açıklamasına ABD Başkanı Donald 'tan cevap gecikmedi.
Trump, Twitter hesabından, "AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD'ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız" dedi. Alman otomobil şirketleri 2017'de ABD'ye 1 milyon 350 yeni araç sattı.
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Trump’tan AB’ye otomobil vergisi tehdidi
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