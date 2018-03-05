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Yerli baz istasyonuna Çinli devden büyük ilgi

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
Yerli baz istasyonuna Çinli devden büyük ilgi

Huawei Genel Müdür Yardımcısı Forrest Liu, Türkiye ekonomisine büyük güven duyduklarını belirterek, Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

3 KRİTİK ÇALIŞMA
Türkiye'ye daha fazla destek olmak için 3 konu üzerinde çalıştıklarını belirten Liu, " ve haberleşme altyapısının geliştirilip güvenli hale getirilmesi, yerli baz istasyonlarını nasıl üretebileceğimizin çalışmalarına başlanması ve haberleşme altyapısını daha fazla geliştirebilmesi" dedi.

TÜRKİYE MERKEZ OLACAK
Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir ülke olduğunun altını çizen Liu, şunları söyledi: "Türkiye Ortadoğu ve Orta Asya'da önemli bir ülke. Böyle bölgelerde öne çıktı. Bu bölgedeki merkezimizi Türkiye olarak devam ettireceğiz. Türkiye önümüzdeki günlerde bilişim sektöründe önemli bir rol oynayacak ve bölgesel haberleşme ve bilişim sektörünün merkezi olacak. Türkiye bu teknolojilere çok iyi adapte olacak. Bu teknolojilerle ilgili Türkiye'de hükümet ile birlikte çalışıyoruz."

FATİH PROJESİ'NE DESTEK
2017'de önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını belirten Huawei ve Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Temizel ise, "'a Başbakanlık desteğiyle yardım yaptık. Fatih Projesi gibi eğitim projelerine de destek verdik. Kullanmadığımız ürünleri belediyelerle çalışıp bağış yaptık" dedi.

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Yerli baz istasyonuna Çinli devden büyük ilgi
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