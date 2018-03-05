Yerli baz istasyonuna Çinli devden büyük ilgi

Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Forrest Liu, Türkiye ekonomisine büyük güven duyduklarını belirterek, Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir ülke olduğunun altını çizdi.

3 KRİTİK ÇALIŞMA

Türkiye'ye daha fazla destek olmak için 3 konu üzerinde çalıştıklarını belirten Liu, "İnternet ve haberleşme altyapısının geliştirilip güvenli hale getirilmesi, yerli baz istasyonlarını nasıl üretebileceğimizin çalışmalarına başlanması ve haberleşme altyapısını daha fazla geliştirebilmesi" dedi.

TÜRKİYE MERKEZ OLACAK

Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir ülke olduğunun altını çizen Liu, şunları söyledi: "Türkiye Ortadoğu ve Orta Asya'da önemli bir ülke. Böyle bölgelerde öne çıktı. Bu bölgedeki merkezimizi Türkiye olarak devam ettireceğiz. Türkiye önümüzdeki günlerde bilişim sektöründe önemli bir rol oynayacak ve bölgesel haberleşme ve bilişim sektörünün merkezi olacak. Türkiye bu teknolojilere çok iyi adapte olacak. Bu teknolojilerle ilgili Türkiye'de hükümet ile birlikte çalışıyoruz."

FATİH PROJESİ'NE DESTEK

2017'de önemli sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını belirten Huawei Orta Asya ve Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Temizel ise, "Kızılay'a Başbakanlık desteğiyle yardım yaptık. Fatih Projesi gibi eğitim projelerine de destek verdik. Kullanmadığımız ürünleri belediyelerle çalışıp bağış yaptık" dedi.