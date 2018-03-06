Arçelik’ten eşitlikçi sözlük

Arçelik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde önemli bir toplumsal soruna el atarak cinsiyetçi ayrım içeren sözcüklerin kullanımını azaltmayı hedefleyen "Eşit Sözlük
ile Eşitle" projesine start verdi. Cinsiyetçi olabilecek 500 sözcük ve deyimlerden oluşan bir sözlük hazırlayan Arçelik'in 'Eşit Sözlük' adı verilen bu uygulaması mobil cihaz ve bilgisayarda kullanılabilecek. Bu uygulamayı indiren kullanıcı yazışmalarında cinsiyetçi bir kelime kullandığında sözlük onu uyaracak ve doğru olan kullanımı önerecek. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "Arçelik olarak her kademede kadın çalışanımız var. Teknolojinin gücünü toplumsal eşitliği sağlama yolundaki kararlılığımızla birleştirerek bu projeyi geliştirdik" dedi. Arçelik A.Ş. Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Özbil ise projeyi "Toplumsal cinsiyet eşitliği yolculuğunda çok önemli bir adım" olarak değerlendirdi.