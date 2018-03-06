Atatürk Üniversitesi dönüşecek

Atatürk
Üniversitesi, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" hazırlamak için kolları sıvadı. Üniversitenin geleceğini ortak akılla tasarlayacak, dönüşüm vizyonunu oluşturacak, stratejilerini ve eylem planlarını belirleyecek proje 14 ay sürecek. Projenin ilk aşaması olan "Arama Konferansı" 2-4 Şubat tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi
'nde gerçekleştirildi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın koordinasyonunda geniş katılımlı bir ortak akıl buluşması yapıldı. Konferansta 11 kişiden oluşan altı farklı grup çalışmalar yaptı. Elde edilen sonuçlar tartışılarak, üniversitenin yeni vizyonu hakkında katılımcılardan görüşleri alındı. Projeyle, Atatürk Üniversitesi'nin özgün bir yeni nesil üniversite olarak konumunun tanımlanması, sistemlerinin tasarlanması ve uygulama adımlarının atılması amaçlanıyor. Bu amaçla projede, topluma doğrudan katkı yapan, eğitim ve araştırmayı bütünleştiren yeni nesil üniversite sisteminin uygulanmaya hazır detayda tasarlanması hedeflendi. Projede daha sonra öğrenciler, paydaşlar ve akademik birimlerle ayrı ayrı toplantılar yapılacak. Eğitim, araştırma ve toplumsal katkı olmak üzere üç farklı sistem tasarlanacak. ÖRNEK TEŞKİL EDECEK
Atatürk Üniversitesi yönetimine geldikleri ilk günden itibaren toplumla bütünleşmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten rektör Çomaklı, "Her gün aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar beklenmemesi gerekiyor. Bu nedenle yürütülen politikalar ve stratejilerin yeniden gözden geçirmek önemli" dedi. Yükseköğretim Kurulu Üyesi ve Sabancı Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal da "Atatürk Üniversitesinde yürütülen bu proje YÖK'ün uygulamalarıyla örtüşüyor. Proje birçok üniversiteye örnek olacak" dedi. ÖĞRENCİ EZBERDEN UZAK OLMALI
Öğrencileri ezberden uzak tutan eğitim metodolojilerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, arama konferansına Başbakan Yardımcısı olarak değil Atatürk Üniversitesi'nin bir mensubu olarak katıldığını, oluşturulacak stratejilerin göstergelerinin olması ve kısa süreli olarak bu göstergelerin izlenmesi gerektiğini söyledi. Proje kapsamında iki hafta sonra öğrencilere yönelik arama konferansı da yapılacak.