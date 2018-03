Bakan Zeybekci: "100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgesi vereceğiz"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı bir programda son dönemlerde gündemde olan faiz tartışmalarına, imalat sektöründe başlatmayı düşündükleri yatırım seferberliğine ve yatırım teşvik sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Zeybekci, dünyada ekonomiyle ilgili bilinen bütün doğruların değiştiğini ve yeni kuralların ortaya çıktığını vurgulayarak, Türkiye'nin bilgiye, patente, dağıtım ve tüketim sistemlerindeki hakimiyete sahip olması gerektiğini söyledi. Zeybekci, "Dünya ekonomik denkleminin yeniden yazıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ekonomiyle ilgili bildiğimiz bütün doğrular değişiyor. Yeni kurallar ortaya çıkıyor. Bugün bu değişimin arkasında iki önemli güç var; birincisi yeni teknolojiler devreye giriyor, teknoloji üretim ve tüketim kalıpları baştan aşağı yenileniyor. Bugün dünya ikiye ayrılıyor. Teknolojiye, bilgiye, patente, dağıtım ve tüketim kanallarındaki hakimiyete sahip olanlar; diğeri teknolojiyi, bilgiyi, know-how'ı, patenti tüketenler. Ve belirlenen tüketim kalıpları içinde ve kontrol edilen tüketim ve dağıtım kanallarına tabii olanlar. Türkiye birinci bölümde yer alan ülkelerden olmak zorundadır. İkinci bölümde olamayız yani biz edilgen bir ülke olamayız. Her şeyi kabul eden, bilgiyi tüketen bir ülke olamayız. Birazcık da olsa belki böyle bir geçmişimiz olabilir ama gelecekle ilgili hedefimiz kesinlikle bu değildir" ifadelerini kullandı.



"Önümüzdeki dönemde imalat sektöründe yatırım seferberliğini birlikte göreceğiz"



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'de üretimin hızlı artmasıyla birlikte kapasite kullanım oranının yüzde 80'lere ulaştığını belirterek, "2018 yılında ihracatımız önemli bir gösterge olarak Ocak ve Şubat aylarında yüzde 17 ve yüzde 14 arka arkaya iki ay yine çift haneli olarak artmaya devam ediyor. İhracatımızın ve içerideki üretimimizin bu kadar hızlı artması kapasite kullanım oranlarımızı da bir yere getirdi. Yüzde 80'ler. Bu yüzde 80'ler şu demektir; artık Türkiye'de üretim ile ilgili genişleyebileceğimiz yer alan kalmadı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok yoğun bir şekilde imalat sektöründe yatırım seferberliğini birlikte göreceğiz. Bunu da desteklemek için hükümet olarak şuanda almış olduğumuz bütün kararlar bunu teşvik edici yöndedir. Önümüzdeki günlerde Başbakanımızın da bu yönde çok önemli ve kapsamlı açıklamaları olacaktır" dedi.



"Faizler yatırımcının yatırım yapılabilir diye kabul ettiği seviyelere doğru yaklaşacak"



Konuşmasında son dönemlerde gündemde olan faiz tartışmalarına da değinen Bakan Zeybekci, "Kredi faizleri son dönemlerin en önemli gündemde olan tartışmalarından bir tanesi. Zaman içinde ben bunun oturacağını, olması gereken yere yani yatırımcının yatırım yapılabilir diye kabul ettiği seviyeye, ihracatçının, 'Ben bununla sipariş alabilirim, hammadde alabilirim, üretim yapabilirim diyebileceği seviyelere doğru hızla yaklaşacağını göreceğiz" dedi.



"100 milyar liranın üzerinde yaklaşık 22 yatırımcıya yatırım teşvik belgelerini vereceğiz"



İhracata dayalı büyüme ile birlikte reel sektörü destekleyen açıklamalarda bulunacaklarını belirten Nihat Zeybekci, Mart ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir etkinlikte 100 milyar liranın üzerinde yatırım teşvik belgeleri vereceklerini söyledi. Bakan Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Avrupa'nın ilk üç ekonomisinden birisi mutlaka olacaktır. Türkiye dünyanın ilk on büyük ekonomisinden birisi mutlaka olacaktır. Önümüzdeki dönemde üretimi destekleyici mekanizmalarımızı çok büyük bir güçle fark edeceksiniz. Yine ihracatı dayalı büyümeyi elimizden geldiğince destekleyeceğiz. Reel sektörü destekleyen açıklamalarımız olacak. Üretim sektörlerinde imalat sanayindeki yatırımların faizle ilgili yüklerini hafifletmekle ilgili önemli adımlarımızı attık ve atmaya devam edeceğiz.

Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemine sahibiz. Bunu söylerken ne söylediğimin farkında olarak söylüyorum. Her şeyin konuşulabildiği, her şeyin pazarlık edilebildiği ve her şeyin sağlanabildiği yatırım teşvik sistemi dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir aksilik olmazsa Mart'ın sonunda Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 100 milyar liranın üzerinde yaklaşık 22 yatırımcıya yatırım teşvik belgelerini vereceğiz. Türkiye olarak buradaki hedefimiz, belirlediğimiz 7-8 sektörde kendi global devlerimizi oluşturmaktır. Bu teşvik sisteminin tek amacı var o budur."