GES’e talibiz

Turkuvaz Medya tarafından dördüncüsü Erzurum
'da gerçekleştirilen İl Buluşmaları'nda, Prof. Dr. Kerem Alkin'in moderatörlüğünde 'Erzurum'un uluslararası rekabetteki konumu açısından dünü ve bugünü, ulusal ve yerel düzeyde önümüzdeki dönem kalkınma hedefleri' paneli düzenlendi. Panelde konuşan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilin 1960'lı yıllarda 500 bin nüfusa sahip olduğunu ve bu sayıyla Türkiye'nin en çok nüfusa sahip 11'inci ili olduğunu kaydetti. Sekmen, "Bugün nüfusumuz 700 bin seviyelerinde. O dönemki potansiyele göre nüfusun 1.5 milyonu bulması gerekirken göç vermiş ve bu da tarım ve hayvancılıkta da gerilemeye neden olmuş. Biz şehrin geçmişteki konumuna ulaşması için gerek turizm gerek tarım ve hayvancılık alanında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi. Erzurum Organize Sanayi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ergüney de Türkiye'nin en eski OSB'lerinden birinin Erzurum'da kurulduğunu hatırlatarak, "Ancak bugün sanayiden aldığımız pay yüzde 2 seviyelerinde. Hedefimiz bu oranı en kısa sürede yüzde 10'lara çıkarmak" diye konuştu. Erzurum'da yenilenebilir enerjide ciddi bir potansiyel bulunduğuna dikkat çeken Ergüney, "Türkiye'nin 2023 yılına kadar 10 bin megavat güneş enerjisi santrali (GES) kurma hedefi var. Bunun 500 megavatı Erzurum'da kurulabilir. Eğer Erzurum'da yer belirlenir ve izin verilirse buna talibiz" ifadelerini kullandı. Erzurum'da ikinci OSB'nin tamamlandığını anlatan Ergüney, 200'ün üzerinde yatırımcının sırada beklediğini sözlerine ekledi. ŞEHİR İÇİN İPEKYOLU FIRSATI VAR
Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl de, Türkiye'nin ekonomide başarı hikâyesini şehirlerle yazması gerektiğini söyledi. Dünya ekonomisinin yönünün doğuya döndüğünü belirten Karagöl, "Erzurum coğrafi konumu itibarıyla önemli noktalardan biri... Ciddi avantajları var. Erzurum'un ihracatının artırılması, şehrin gelişmesi Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak" şeklinde konuştu. Çin'in hayata geçirdiği Bir Kuşak Bir Yol projesinin Erzurum üzerinden geçtiğine dikkat çeken Karagöl, "Erzurum olarak çabamızı daha da hızlandırmalıyız. Biz bir sürecin başındayız, eğer iyi çalışırsak bu projeden ilimiz ciddi pay alabilir" dedi. Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Atilla Keskin ise Atatürk Üniversitesi'nin şehir ve bölgeyle, entegre olmayı hedeflediğini ve bir dizi çalışma yürüttüğünü kaydetti. Keskin, "Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi'ni yeniledik. Burada 8 aşamadan oluşan ve 14 ay sürecek olan bir projemiz var. 18 farklı tipte proje çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.