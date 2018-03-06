Ilıca’nın çehresi değişiyor

Ilıca'nın çehresiyle birlikte kaderini de değiştirecek dev kentsel dönüşüm projesinde sona gelindi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ
) ve Aziziye Belediyesi tarafından Ilıca Mahallesi'nde yapılan 336 konuttan 111'i kurayla hak sahiplerine teslim edilirken, 99'u ise kura çekimiyle satışa sunuldu. 114 işyeri ve 25 dönümlük mesire alanı ile bir kültür merkezi projesinin ilerleyen günlerde tamamlanacak olması ilçede büyük heyecan uyandırdı. DEĞİŞİMDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, uygulanan kentsel dönüşüm projeleriyle ilçenin çehresinin değişeceğinin ve cazibe merkezi haline gelmiş, yaşam alanlarıyla örnek bir yerleşim yeri oluşturulacağını söyledi. Ilıca'nın bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığının altını çizen Orhan, termal zenginliğiyle ön plana çıkan ilçede kaplıcaların çevresini de ilgilendiren kentsel dönüşüm projesiyle ilçenin cazibesinin daha da artacağını vurguladı. Orhan, "İlçede kent dokusuna uygun olarak inşa edilen yeni konutlar ve iş yerleri, Ilıca'nın çehresini değiştirecek. Yeşil Mahalle bölgesinde tapu devirlerini tamamladık, diğer yandan yıkım çalışmalarında sona geldik. Bahçelievler ile ilgili projemiz TOKİ yetkilileri tarafından değerlendirilmeye alındı" dedi. ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELECEK
Ilıca'nın termal zenginliği ve turizm potansiyeliyle ön plana çıkan bir bölge olduğuna vurgu yapan Orhan, kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesinin ilçenin cazibesini artıracağını ve Ilıca'yı bir çekim merkezi haline getireceğini belirtti. "Bizim Ilıca ile ilgili derdimiz, düşüncelerimiz farklı" diyen Orhan, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Ilıca artık farklı bir konuma ve çehreye kavuşacak. Çehresinin değişmesiyle bir mesire alanı haline gelecek olan Ilıca, sadece Erzurum
'da değil, tüm bölgeden insanların akın edeceği bir turizm merkezi haline gelecektir" diye konuştu. 25 DÖNÜMLÜK MESİRE ALANI
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile yapılan çalışmalar kapsamında Ilıca'ya kazandırılacak olan 25 dönümlük mesire alanı projesiyle ilgili son çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor. Aziziye'nin tabii ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan, farklı turizm potansiyellerini bir arada barındıran özellikli bir ilçe olduğuna işaret eden Orhan, "Bize düşen görev bu turizm çeşitlerinin entegrasyonunu sağlayarak ilçemizin cazibesini artırmak" dedi. İlçe halkının yaşam kalitesini yükseltme taahhüdünde bulunduklarının altını çizen Orhan, şöyle konuştu: "Halkımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Erzurum'un en eski yerleşim alanlarından biri olan Ilıca, şehrin giriş kapısı olması nedeniyle de Erzurum adına önemli bir misyon üstlenmiş durumda. İlçemizin taşıdığı önemin farkındayız. Ilıca eski cazibesine kavuşacak, Göreve başladığımız ilk günden itibaren ilçemizin çehresinin değişmesi adına ekibimizle birlikte hassasiyetimizi ortaya koyup, inşallah hemşehrilerimizin de desteğiyle ilçemizin kaderini el birliğiyle değiştireceğiz."