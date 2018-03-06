Kadınlar enerjiye değer katacak

Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
, Türkiye'de bir ilke imza atarak bugüne kadar enerji ve maden alanında yaptığı çalışmalarla sektöre katkı sağlayan kadınları ödüllendirecek. Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın katılımı ile bugün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreninde 6 farklı kategoride ödüller verilecek. Törende hazır bulunacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
daha önce konu ile ilgili verdiği bilgide, "Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu proje ile kadınlarımızın enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı; bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefliyoruz" demişti. Albayrak, enerji ve maden alanlarında kadınların daha çok yer aldığı bir iklimin oluşturulmasının, Türkiye'nin enerji alanındaki güçlü yarınlarına büyük değer katacağını vurgulamıştı. ÖZEL KATEGORİLER
Enerji ve maden sektörünün gelişme ve büyüme hedeflerine de önemli katkı sunacak program kapsamında verilecek ödüller için Enerji Bakanlığı
tüm kategorilerde üniversitelerden, enerji ve maden şirketlerinden, kadın sivil toplum kuruluşlarından adaylarını istedi. Aday süreci tamamlanırken, her kategoride ödül kazanacak kişileri özel bir jüri heyeti belirledi. HÜLYA KOÇYİĞİT DE VAR
Türkiye'nin enerjisine katkı sunan kadınları belirleyen heyette Güler Sabancı, Ferit Şahenk, Hülya Koçyiğit, Meltem Demirören, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Serra Akçaoğlu, Gülsüm Azeri, Nilüfer Bulut ve Sare Aydın Yılmaz yer aldı. 200'DEN FAZLA ADAYLIK BAŞVURUSU İNCELENDİ
200'den fazla ismin değerlendirildiği programda ödül verilecek kategoriler şöyle: AKADEMİ ÖDÜLÜ:
Enerji ve maden alanında uluslararası ödül, proje ya da en fazla makaleye imza atmış kadın akademisyenler arasından seçilecek isim. PROFESYONEL ÖDÜLÜ:
Sektöre katkı sağlayan işlere imza atmış kadın isme verilecek. İŞ DÜNYASI ÖDÜLÜ:
Sektörde çalışan, üst düzey görevde bulunan; sivil toplum ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmalara imza atmış, bu alanlarda bir proje içerisinde yer almış kadın isme verilecek. GİRİŞİMCİ ÖDÜLÜ
: Sektöre bakılmaksızın girişimcilik alanında yaptığı çalışma ile kadınlara örnek olabilecek bir isme verilecek. ÖRNEK ŞİRKET ÖDÜLÜ:
Sektörde en yüksek oranda kadın çalıştıran firmaya verilecek. JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
Elde ettikleri başarılar, imza attıkları çalışmalar ve toplumda üstlendikleri sorumluluk ile kadınlara ilham olan bir isme verilecek.