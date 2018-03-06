Logo Yazılım 2017’de çift haneli büyüdü

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, 2017'de ürün satışlarında çift haneli büyüme yakalayarak net satış gelirini 256.2 milyon TL'ye, net dönem kârını ise 50.8 milyon TL'ye çıkardı. Eylül 2016'da 30.3 milyon euroya Romanya'nın en büyük yazılım firmalarından biri olan TotalSoft'u satın alan şirket, Ocak 2018'de TotalSoft olarak, perakende ve teknoloji konularında uluslararası uzmanlığa sahip danışmanlık şirketi Architected Business Solutions'ı (ABS) satın almak için ön anlaşma imzaladı. CEO Buğra Koyuncu, "Bugüne kadar 8 firma satın aldık" dedi.