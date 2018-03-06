Palandöken martta İranlı akınına uğruyor

Erzurum
Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağustos 2016'da Özelleştirme İdaresi'nden devralınan Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri, turizmde yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumsal kimlik ve marka çalışması yapılan Palandöken Dağı, bugün 3200 metre yükseklikteki Ejder Zirvesi'nden adını alarak Ejder3200 markasıyla faaliyet gösteriyor. Ejder 3200'ün Genel Müdürü Yusuf Uygur, dağın işletmesini devraldıktan sonra ziyaretçi sayısının iki kat arttığını belirtti. Uygur ile belediyenin Palandöken'de yaptığı yatırımları ve hedeflerini konuştuk. Palandöken'in yönetimini devraldıktan sonra hangi çalışmaları yürüttünüz?
1.5 yıl içinde 40 milyon TL yatırım yaptık. Bu kapsamda 19 km fiber altyapı döşedik. Şu anda tüm dağda kesintisiz internet var. Tüm pistleri 140 kamerayla izliyoruz. 2 bin 700 rakımda, 800 metrekarede Küre restoran yaptık. Türkiye'nin en uzun pistine sahibiz. 14 km aralıksız pistimiz var. Burada kayakçılar yorulduğu için çay istasyonlarının olduğu ara duraklar yaptık. 84 odalı, 160 yataklık otelimizin restorasyonunu tamamladık. Ayrıca içinde hediyelik eşya mağazası olan Kapsül kafeyi açtık. Kayak kiralama merkezleri oluşturduk, aynı anda 300 kişiye hizmet verebiliyoruz. Biz devraldığımızda suni karlama sistemi çalışmıyordu onu aktif hale getirdik. Her biri 92 metrekare olan 8 adet bungalov evleri hayata geçirdik. ZİYARETÇİ SAYISI 7 KAT ARTTI Ziyaretçi sayısında ne kadar artış sağladınız?
Bizden önceki dönemde, 2015- 2016 kış sezonunda pistler için 20 bin bilet satılmış. Günübirlik tesislerden faydalananlarla birlikte aralık-mart sezonunda 80 bin kişi dağı ziyaret etmiş. Biz devraldıktan sonra, 2017 Ocakmart arasında 105 bin bilet sattık ve günü birliklerle tesislerimizde 600 bin kişi ağırladık. Yani ziyaretçi sayısında 7 katın üstünde artış sağladık. Bu yıl sezonun kapanmasına 45 gün olmasına rağmen 600 bin kişiye ulaştık. Hedefimiz 1 milyon kişi... Konaklama tarafında ne kadar artış yakalandı?
Konaklamalarda oran daha yüksek. 2016'da 120 bin geceleme yapılırken 2017'de bu sayı 420 bine çıktı. Yabancı turist sayısında da benzer bir büyüme var. 420 binin 12 bini yabancı turist oluşturdu. Bu yıl ise otellerde geceleme 500 bini aşacak. Bunun 25 binini yabancılar oluşturacak. Gelecek yıl tesislerimizde 550 bin turist ağırlamayı ve bunun 50 binini yabancıların oluşturmasını hedefliyoruz. Hangi ülkelerden misafir ağırlıyorsunuz?
Ağırlıklı ziyaretçimiz Rusya ve İran'dan. Özellikle martın 10'undan sonra Nevruz ile birlikte çok ciddi bir İranlı akını başlıyor. 15 gün boyunca İranlı turist sayısı yerliyi geçiyor. Önümüzdeki yıl Ortadoğu ülkelerinden de turist çekmeyi hedefliyoruz. TEK SIKINTIMIZ YATAK ARZINDAKİ EKSİKLİK Yatak kapasiteniz bu artış için yeterli mi?
Palandöken'de 5 otelde 2 bin 500 yatak kapasitesi var. Otellerimiz sezonda hafta içi yüzde 90, hafta sonlarında yüzde 100 dolulukla çalışıyor. Şehre 1 km uzaklıkta olmamız sayesinde oteller hem şehir hem dağ oteli olarak çalışıyor. Palandöken'in yıl bazında doluluk ortalaması ise yüzde 70. Bu çok yüksek bir oran... Tek sıkıntımız yatak arzındaki eksiklik. Bu nedenle yatırımcıyı davet ediyoruz. Onlar gelsin, biz doldurmak için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. 3 YENİ YATIRIMCIYLA GÖRÜŞME HALİNDEYİZ Yatırımcı talebi nasıl?
Dedeman Otel'in sözleşmesi bitiyor. Bizden yer talebi var, mevcut otelin arsasını satın alıp aynı yerde yeni otel yapmayı planlıyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Reysaş Grup yaklaşık 50 milyon TL'lik yatırımla, 300 yataklı Hilton Inn Garden otelini hayata geçirecek. Ayrıca 3 yatırımcıyla görüşmelerimiz var. Önümüzdeki 2 yılda buradaki yatak kapasitesini 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Dağa ciddi bir talep var ancak yatak kapasitemiz yetersiz olduğu için geri döndürüyoruz. FUN PARK'LA 12 AY EĞLENECEKLER Sezonu 12 aya yaymak için neler yapıyorsunuz?
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni hayata geçirdik. FİFA standartlarında 11 adet saha yaptık. Ayrıca Fun Park adını verdiğimiz eğlence merkezi için çalışma başlattık. Geçen yıl Go kart pisti, ATV safari, yamaç paraşütünü hayata geçirdik. Bu yıl Türkiye'nin en uzun zipline hattını ve en yüksek banki jumping pistini yapacağız. Ayrıca dağa roller coster kuracağız. Projeleri 2020'ye kadar tamamlayacağız. ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE
Erzurum'da sabit network ortalama hız değerlerinin ülke ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu belirten Elibol, Batı'daki birçok ilin de önünde olduğunu söyledi. Şehirde 3 bin 150 adet kobi, 98 kamu ve 73 adet büyük ölçekli müşterinin kendilerinden hizmet aldıklarını vurgulayan Elibol, "Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı
bünyesindeki tüm hastaneler, Emniyet Müdürlüğü Mobese ve Polnet şebekesi, ilçe belediyeleri ve bağlı birimlerle Adalet Bakanlığı
ve birçok kamu kurum ve kuruluşu fiber optik merkezi yönetim sistemine geçirildi" dedi. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ
Sektördeki
nitelikli personel açığını kapatmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade eden Elibol, sözlerini şöyle sürdürdü: "Atatürk Üniversitesi
ile işbirliği yapıyoruz. Üniversitemize çağın şartlarına uygun en yeni teknolojiyle donatılmış bir laboratuvar kurduk. Bunun üzerinden şirketimizin konusunda uzman çalışanları ile verdiğimiz uygulamalı eğitimler sayesinde öğrencilerimizi sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Sertifika programımıza meslek yüksek okulunun elektronik haberleşme, elektrikelektronik, bilgisayar bölümü öğrencileri katıldı. Geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik." Erzurum'da çevre duyarlılığına örnek bir projeye imza attıklarını anlatan Semih Elibol, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının değerlendirilmesi kapsamında Erzurum Yenişehir santral binasına hizmet vermek üzere ilk AC enerji üreten güneş enerji sistemini Erzurum'a kurduklarını ifade etti. Elibol, "Telekomünikasyon hizmetlerimizin kullanımı ve yaygınlaşması ilimizdeki büyümenin ve gelişmenin en temel göstergelerinden biri" şeklinde konuştu.