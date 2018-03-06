Ruslar son 3 yılın rekorunu kırdı!

Antalya'da turizm hareketliliği yaşanıyor. Havayolu ile şehre gelen turist sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 70'lik bir artış gösterdi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, şehre gelen turist rakamlarını paylaştı. Şubat ayı içerisinde Antalya'ya 20 bin 534 Rus turist gelirken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 70 artış gösterdi.



Milliyetlere göre Almanya'nın ardından yüzde 18,73 ile ikinci sırada yer alan Ruslar, 2018 yılının ilk iki ayında gelen toplam turist sayısında, son 3 yılın rakamlarını geride bıraktı. 2015 yılının Ocak ve Şubat aylarında toplam 21 bin 481, 2016'da 4 bin 149, 2017'de ise 28 bin 177 Rus turist kente giriş yaparken, 2018 yılının ilk iki ayında bu rakam 41 bin 360 kişi oldu.



ALMAN TURİSTTE DE ARTIŞ SÜRÜYOR



Milliyetlere göre yüzde 31,29 payla gelen turist sırasında zirvede yer alan Alman turistte artış sürüyor. Geçtiğimiz yılın şubat ayında 25 bin 963 olan sayı bu yıl yüzde 32'lik bir artış gerçekleştirerek 34 bin 302 oldu. Ocak ve şubat ayları toplamına bakıldığında ise 2017 yılının iki ayında toplam gelen Alman turist sayısı 46 bin 664 olurken, bu yılın ilk iki ayında bu rakam 58 bin 197 oldu. 2017 yılına oranla her ne kadar artış olduğu gözükse de bu rakam, 2015 ve 2016 yılı rakamlarının altında kaldı.





POLONYA VE İRAN'DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ



2018 yılının ocak ayında rekor bir yükseliş gösteren İranlı turistte şubat ayında da büyük artışın sürdüğü gözlendi. Özellikle yaklaşan Nevruz Bayramı öncesi kente şubat ayında gelen turist sayısı 855 kişi oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde kenti 96 İranlı ziyaret ederken, artıştaki oran yüzde 791 olarak kaydedildi. Oranında artış gösteren diğer bir ülke de Polonya oldu. Geçtiğimiz yılın şubat ayında 384 kişinin geldiği Polonyalı turistte bu yıl şubat ayında yüzde 767'lik bir artış gerçekleşip 3 bin 330 turist rakamına ulaşıldı.

"ÖNEMLİ OLAN BUNU SÜREKLİ KILMAK"



Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tüm kaynak pazarların hem kış ayında hem de yaz için yapılan erken rezervasyon oranlarında artışlar yaşandığını belirtti. 2018 yılının sayılar anlamında fevkalade bir yıl olacağını ifade eden Ayık, "Önemli olan bunu sürekli kılmak. Bu durumun gelire birebir yansıması mümkün olmayabilir ama talebin hep bu şekilde olması gelir ayağında kısa sürede toparlanmaya neden olabilir" dedi.



MISIR ETKİSİ



Rusya'daki rekor artışa sebep olarak Mısır'ı işaret eden Ayık, "Geçmiş yıllarda kış hareketi yoktu. Çünkü Rusya'nın en çok tercih ettiği destinasyonlardan bir tanesi Mısır'dı ancak şuanda oraya turlar kapalı. Onun için biz tercih ediliyoruz Rusya ve Almanya bizim için çok önemli. Biz Rusya Federasyonu ve bağımsız toplulukların genelinde de 2018 yılında çift haneli artış bekliyoruz" diye konuştu. Polanyalı ve İranlı turistteki artışı da değerlendiren Ayık, yaz döneminde Polonyalı turistte artış beklediklerini, İranlı turiste esas artışın ise mart ayında yaşanacağını söyledi.